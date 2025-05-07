Россия атаковала Киев ракетами и дронами — эфир Київського часу

Российские войска в ночь на среду, 7 мая, осуществили массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли два человека, жители Святошинского района остались без дома.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик;

и.о. председателя Шевченковской РГА Александр Поповцев;

спикер КГГА Евгений Иевлев.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

Комбинированная атака на Киев. Как власть помогает горожанам преодолеть последствия;

Попадание на Оболони. Разрушение ТРЦ. Как район оправляется;

Святошинский район. Две недели спустя. Волонтеры vs Коммунальщики. Кто кормит пострадавших;

Закрыли Tootsie. Что теперь будет на месте легендарного столичного клуба.

Напомним, в Святошинском районе к городским властям Киева за компенсацией обратились 20 жителей.

В Киеве из-за российской атаки погибла семья зооволонтеров, которая приютила 10 котов.