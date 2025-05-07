Россия атаковала Киев ракетами и дронами — эфир Київського часу

Российские войска в ночь на среду, 7 мая, осуществили массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли два человека, жители Святошинского района остались без дома.
Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик;
- и.о. председателя Шевченковской РГА Александр Поповцев;
- спикер КГГА Евгений Иевлев.
Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- Комбинированная атака на Киев. Как власть помогает горожанам преодолеть последствия;
- Попадание на Оболони. Разрушение ТРЦ. Как район оправляется;
- Святошинский район. Две недели спустя. Волонтеры vs Коммунальщики. Кто кормит пострадавших;
- Закрыли Tootsie. Что теперь будет на месте легендарного столичного клуба.
Напомним, в Святошинском районе к городским властям Киева за компенсацией обратились 20 жителей.
В Киеве из-за российской атаки погибла семья зооволонтеров, которая приютила 10 котов.