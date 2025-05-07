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Россия атаковала Киев ракетами и дронами — эфир Київського часу

Россия атаковала Киев ракетами и дронами — эфир Київського часу

7 мая 2025 г. 19:03

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Российские войска в ночь на среду, 7 мая, осуществили массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли два человека, жители Святошинского района остались без дома.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик;
  • и.о. председателя Шевченковской РГА Александр Поповцев;
  • спикер КГГА Евгений Иевлев.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • Комбинированная атака на Киев. Как власть помогает горожанам преодолеть последствия;
  • Попадание на Оболони. Разрушение ТРЦ. Как район оправляется;
  • Святошинский район. Две недели спустя. Волонтеры vs Коммунальщики. Кто кормит пострадавших;
  • Закрыли Tootsie. Что теперь будет на месте легендарного столичного клуба.

Напомним, в Святошинском районе к городским властям Киева за компенсацией обратились 20 жителей.

В Киеве из-за российской атаки погибла семья зооволонтеров, которая приютила 10 котов.

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Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона