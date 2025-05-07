Росія атакувала Київ ракетами та дронами — ефір Київського часу

Російські війська в ніч проти середи, 7 травня, здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок ударів загинули двоє людей, мешканці Святошинського району залишилися без домівок.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

голова Оболонської РДА Кирило Фесик;

в.о голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев;

речник КМВА Євген Ієвлєв.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

Комбінована атака на Київ. Як влада допомагає містянам подолати наслідки;

Влучання на Оболоні. Руйнування ТРЦ. Як район оговтується;

Святошинський район. Два тижні потому. Волонтери vs Комунальники. Хто годує постраждалих;

Закрили Tootsie. Що тепер буде на місці легендарного столичного клубу.

Нагадаємо, у Святошинському районі до міської влади Києва за компенсацією звернулися 20 мешканців.

У Києві через російську атаку загинула родина зооволонтерів, яка прихистила 10 котів.