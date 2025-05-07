Росія атакувала Київ ракетами та дронами — ефір Київського часу

Російські війська в ніч проти середи, 7 травня, здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок ударів загинули двоє людей, мешканці Святошинського району залишилися без домівок.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- голова Оболонської РДА Кирило Фесик;
- в.о голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев;
- речник КМВА Євген Ієвлєв.
Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- Комбінована атака на Київ. Як влада допомагає містянам подолати наслідки;
- Влучання на Оболоні. Руйнування ТРЦ. Як район оговтується;
- Святошинський район. Два тижні потому. Волонтери vs Комунальники. Хто годує постраждалих;
- Закрили Tootsie. Що тепер буде на місці легендарного столичного клубу.
Нагадаємо, у Святошинському районі до міської влади Києва за компенсацією звернулися 20 мешканців.
У Києві через російську атаку загинула родина зооволонтерів, яка прихистила 10 котів.