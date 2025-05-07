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Росія атакувала Київ ракетами та дронами — ефір Київського часу

Росія атакувала Київ ракетами та дронами — ефір Київського часу

07 травня 2025 р. 19:03

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Росія атакувала Київ ракетами та дронами — ефір Київського часу

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Російські війська в ніч проти середи, 7 травня, здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок ударів загинули двоє людей, мешканці Святошинського району залишилися без домівок.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • голова Оболонської РДА Кирило Фесик;
  • в.о голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев;
  • речник КМВА Євген Ієвлєв.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • Комбінована атака на Київ. Як влада допомагає містянам подолати наслідки;
  • Влучання на Оболоні. Руйнування ТРЦ. Як район оговтується;
  • Святошинський район. Два тижні потому. Волонтери vs Комунальники. Хто годує постраждалих;
  • Закрили Tootsie. Що тепер буде на місці легендарного столичного клубу.

Нагадаємо, у Святошинському районі до міської влади Києва за компенсацією звернулися 20 мешканців.

У Києві через російську атаку загинула родина зооволонтерів, яка прихистила 10 котів.

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20:00 В Армія+ додали п’ять нових рапортів — що дозволили військовим

19:52 Гурт Ziferblat провів другу репетицію в Базелі — вражаюче відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:41 У МЗС України висловилися щодо ситуації між Індією та Пакистаном

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Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона