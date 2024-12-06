Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

В Украине уже выпал первый снег, местами идет дождь, а ночью заморозки, поэтому — гололедица и туман. Вследствие этого растет количество дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, из-за российских обстрелов вернулись графики отключений света.

Журналисты проекта-расследования "Наша Справа" узнали, как будут работать светофоры при отключении света.

Светофоры во время отключений

По официальным данным патрульной полиции, с начала года до сентября в Украине произошло почти 20 тысяч ДТП. Больше всего аварий зафиксировано в столице — 1 628. Одной из основных причин является нарушение правил проезда перекрестков, что составляет 10% от всех инцидентов.

Ситуацию осложняет отключение светофоров, особенно вечером, о чем Министерство внутренних дел Украины предупреждало еще в ноябре 2022 года.

Журналисты узнали, как будут работать светофоры во время отключений, как можно решить проблему обесточивания светофоров и сколько это стоит, как действовать украинцам на дороге, чтобы уберечь свое здоровье.

Напомним, 1 декабря в Днепре произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла десятилетняя девочка.

Также на контрольном посту вблизи села Яськи в Одесской области произошло смертельное ДТП. Известно о погибшем и раненом.