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Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

6 декабря 2024 г. 20:37

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20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

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20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

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18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

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17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

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15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

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14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

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13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

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12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

В Украине уже выпал первый снег, местами идет дождь, а ночью заморозки, поэтому — гололедица и туман. Вследствие этого растет количество дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, из-за российских обстрелов вернулись графики отключений света.

Журналисты проекта-расследования "Наша Справа" узнали, как будут работать светофоры при отключении света.

Светофоры во время отключений

По официальным данным патрульной полиции, с начала года до сентября в Украине произошло почти 20 тысяч ДТП. Больше всего аварий зафиксировано в столице — 1 628. Одной из основных причин является нарушение правил проезда перекрестков, что составляет 10% от всех инцидентов.

Ситуацию осложняет отключение светофоров, особенно вечером, о чем Министерство внутренних дел Украины предупреждало еще в ноябре 2022 года.

Журналисты узнали, как будут работать светофоры во время отключений, как можно решить проблему обесточивания светофоров и сколько это стоит, как действовать украинцам на дороге, чтобы уберечь свое здоровье.

Напомним, 1 декабря в Днепре произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла десятилетняя девочка.

Также на контрольном посту вблизи села Яськи в Одесской области произошло смертельное ДТП. Известно о погибшем и раненом.

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17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

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