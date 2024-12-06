Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

В Україні вже випав перший сніг, місцями дощить, а вночі заморозки, відтак — ожеледиця і туман. Внаслідок цього зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Крім того, через російські обстріли повернулися графіки відключень світла.

Журналісти проєкту-розслідування "Наша Справа" дізналися, як працюватимуть світлофори під час відключень світла.

Світлофори під час відключень

За офіційними даними патрульної поліції, з початку року до вересня в Україні сталося майже 20 тисяч ДТП. Найбільше аварій зафіксовано у столиці — 1 628. Однією з основних причин є порушення правил проїзду перехресть, що становить 10% від усіх інцидентів.

Ситуацію ускладнює відключення світлофорів, особливо ввечері, про що Міністерство внутрішніх справ України попереджало ще в листопаді 2022 року.

Журналісти дізналися, як працюватимуть світлофори під час відключень, як можна розв'язати проблему знеструмлень світлофорів та скільки це коштує, як діяти українцям на дорозі, щоб вберегти своє здоров’я.

Нагадаємо, 1 грудня у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула десятирічна дівчинка.

Також на контрольному посту поблизу села Яськи на Одещині сталася смертельна ДТП. Відомо про загиблого та пораненого.