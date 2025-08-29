Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "терроризмом и варварством" очередную массированную ракетную атаку российской армии по Украине. А европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российской и украинской линиями фронта в рамках мирного соглашения.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 29 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

экономист, советник президента в 2019-2024 годах Олег Устенко;

народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;

экономист Борис Кушнирук;

директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

29 августа — День памяти защитников Украины;

Украина собирает Совбез ООН на экстренное заседание из-за российского обстрела в ночь на 28 августа;

Трамп был недоволен атакой по Киеву, но не удивлен, — Белый дом;

Встречи Путина и Зеленского не будет, — Мерц;

Трамп — советский или российский агент, — президент Португалии;

Три четверти американцев не верят в вероятность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией, — Gallup;

ЕС предлагает 40-километровую буферную зону вдоль линии фронта между Украиной и РФ;

РФ больше не претендует на всю Донецкую область: Турция раскрыла новые требования Путина;

Правительство продлило выплаты для ВПЛ на полгода, но установило новые условия.

Зеленский прокомментировал последствия российского ракетного удара по жилому дому в Дарницком районе Киева 28 августа.

Недавно стало известно, что ЕС может ввести вторичные санкции для РФ.