Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE arrow
Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

29 августа 2025 г. 13:14

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Text

Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2025
Text

Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

Text

Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2025
Text

Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Text

Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

Text

Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2025
Text

Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2025
Text

17:57 Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "терроризмом и варварством" очередную массированную ракетную атаку российской армии по Украине. А европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российской и украинской линиями фронта в рамках мирного соглашения.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 29 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • экономист, советник президента в 2019-2024 годах Олег Устенко;
  • народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;
  • экономист Борис Кушнирук;
  • директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • 29 августа — День памяти защитников Украины;
  • Украина собирает Совбез ООН на экстренное заседание из-за российского обстрела в ночь на 28 августа;
  • Трамп был недоволен атакой по Киеву, но не удивлен, — Белый дом;
  • Встречи Путина и Зеленского не будет, — Мерц;
  • Трамп — советский или российский агент, — президент Португалии;
  • Три четверти американцев не верят в вероятность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией, — Gallup;
  • ЕС предлагает 40-километровую буферную зону вдоль линии фронта между Украиной и РФ;
  • РФ больше не претендует на всю Донецкую область: Турция раскрыла новые требования Путина;
  • Правительство продлило выплаты для ВПЛ на полгода, но установило новые условия.

Зеленский прокомментировал последствия российского ракетного удара по жилому дому в Дарницком районе Киева 28 августа.

Недавно стало известно, что ЕС может ввести вторичные санкции для РФ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:06 В МОЗ ответили, возможен ли в Украине новый локдаун

13:59 Когда ожидать похолодание — погода в Харькове на завтра

13:55 Атака на украинское судно — количество погибших возросло до 2

13:54 Бельгия выделит Украине еще 100 млн евро военной помощи

13:43 ВСУ атаковали стратегический объект в Брянской области — Генштаб

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:34 Украину раскалит до +33 °C на несколько дней — погода от Диденко

13:34 YAKTAK объяснил свой концерт в день гибели десятков киевлян

13:33 Садовый анонсировал расширение одной из школ Львова — детали

13:20 Отдали жизнь за нас — Аллея героев в Одессе пополнилась именами

Text

13:14 Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

14:06 В МОЗ ответили, возможен ли в Украине новый локдаун

13:59 Когда ожидать похолодание — погода в Харькове на завтра

13:55 Атака на украинское судно — количество погибших возросло до 2

13:54 Бельгия выделит Украине еще 100 млн евро военной помощи

13:43 ВСУ атаковали стратегический объект в Брянской области — Генштаб

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:34 Украину раскалит до +33 °C на несколько дней — погода от Диденко

13:34 YAKTAK объяснил свой концерт в день гибели десятков киевлян

13:33 Садовый анонсировал расширение одной из школ Львова — детали

13:20 Отдали жизнь за нас — Аллея героев в Одессе пополнилась именами

13:12 Стало известно, когда Украина получит от США ракеты ERAM

22:33 Урожайность меньше, чем год назад — будут ли украинцы с овощами

19:43 Окончание войны в Украине через полгода — верят ли одесситы

10:21 COVID-19 наступает — какая реальная ситуация в Одессе сегодня

27 августа

19:42 Новая волна коронавируса — готовы ли к ней одесситы

06:33 Отдых в Каролино-Бугазе на Одесчине — какая стоимость в сентябре

26 августа

06:33 Выезд для 24-летних украинцев — что думают об этом одесситы

25 августа

22:33 Украинская экономика во время войны — долги, инфляция и дефолт

24 августа

18:43 День Независимости с поля боя — борьба за страну идет ежедневно

16:38 Как одесситы отмечают День Независимости Украины — какие традиции

10:13 Поздравления с Днем Независимости от одесситов — какие пожелания

Text

13:14 Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

28 августа
Text

17:57 Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

29 августа 2025 г. 8:00
Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

28 августа 2025 г. 17:57
В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

28 августа 2025 г. 13:12
Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2025 г. 8:00
Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

27 августа 2025 г. 19:00
Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

27 августа 2025 г. 18:01
США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

27 августа 2025 г. 13:07
Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации