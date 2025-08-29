Відео
Різка заява Макрона про РФ та пропозиція ЄС — ефір День.LIVE

Різка заява Макрона про РФ та пропозиція ЄС — ефір День.LIVE

29 серпня 2025 р. 13:14

Різка заява Макрона про РФ та пропозиція ЄС — ефір День.LIVE

Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2025
Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2025
Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

Дозвіл чоловікам до 22 років їхати за кордон — ефір Вечір.LIVE

США очікують, що війна закінчиться у 2025 році — ефір День.LIVE

Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2025
Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Різка заява Макрона про РФ та пропозиція ЄС — ефір День.LIVE

Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2025
Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

У Києві duitse ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Президент Франції Емманюель Макрон назвав "тероризмом і варварством" чергову масовану ракетну атаку російської армії по Україні. А європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між російською та українською лініями фронту в рамках мирної угоди.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 29 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • економіст, радник президента у 2019-2024 роках Олег Устенко;
  • народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;
  • економіст Борис Кушнірук;
  • директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
  • народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • 29 серпня — День пам’яті захисників України;
  • Україна збирає Радбез ООН на екстрене засідання через російський обстріл в ніч на 28 серпня;
  • Трамп був невдоволений атакою по Києву, але не здивований, — Білий дім;
  • Зустрічі Путіна та Зеленського не буде, — Мерц;
  • Трамп — радянський або російський агент, — президент Португалії;
  • Три чверті американців не вірять у ймовірність досягнення мирної угоди між Україною та Росією, — Gallup;
  • ЄС пропонує 40-кілометрову буферну зону вздовж лінії фронту між Україною та РФ;
  • РФ більше не претендує на всю Донецьку область: Туреччина розкрила нові вимоги Путіна;
  • Уряд продовжив виплати для ВПО на пів року, але встановив нові умови.

Зеленський прокоментував наслідки російського ракетного удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва 28 серпня.

Нещодавно стало відомо, що ЄС може запровадити вторинні санкції для РФ.

13:14 Різка заява Макрона про РФ та пропозиція ЄС — ефір День.LIVE

08:00 Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

17:57 Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

13:12 У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

08:00 Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

