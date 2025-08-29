Різка заява Макрона про РФ та пропозиція ЄС — ефір День.LIVE

Президент Франції Емманюель Макрон назвав "тероризмом і варварством" чергову масовану ракетну атаку російської армії по Україні. А європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між російською та українською лініями фронту в рамках мирної угоди.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 29 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

економіст, радник президента у 2019-2024 роках Олег Устенко;

народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;

економіст Борис Кушнірук;

директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

29 серпня — День пам’яті захисників України;

Україна збирає Радбез ООН на екстрене засідання через російський обстріл в ніч на 28 серпня;

Трамп був невдоволений атакою по Києву, але не здивований, — Білий дім;

Зустрічі Путіна та Зеленського не буде, — Мерц;

Трамп — радянський або російський агент, — президент Португалії;

Три чверті американців не вірять у ймовірність досягнення мирної угоди між Україною та Росією, — Gallup;

ЄС пропонує 40-кілометрову буферну зону вздовж лінії фронту між Україною та РФ;

РФ більше не претендує на всю Донецьку область: Туреччина розкрила нові вимоги Путіна;

Уряд продовжив виплати для ВПО на пів року, але встановив нові умови.

Зеленський прокоментував наслідки російського ракетного удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва 28 серпня.

Нещодавно стало відомо, що ЄС може запровадити вторинні санкції для РФ.