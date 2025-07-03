Рютте обратился к Трампу относительно Украины — эфир Ранок.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Президенту США Дональду Трампу о предоставлении помощи Украине. В то же время в Минобороны прокомментировали ситуацию относительно оборонных поставок от Америки.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 3 июля.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий;
- начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;
- политолог Игорь Рейтерович;
- народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" София Федина;
- политтехнолог Ярослав Макитра;
- правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;
- председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
- капитан ВСУ, командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр 3 АК Максим Зайченко.
Недавно в Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений от США об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
Ранее сообщалось, что якобы Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину.