Рютте обратился к Трампу относительно Украины — эфир Ранок.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Президенту США Дональду Трампу о предоставлении помощи Украине. В то же время в Минобороны прокомментировали ситуацию относительно оборонных поставок от Америки.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 3 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий;

начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;

политолог Игорь Рейтерович;

народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" София Федина;

политтехнолог Ярослав Макитра;

правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;

председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

капитан ВСУ, командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр 3 АК Максим Зайченко.

Недавно в Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений от США об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.

Ранее сообщалось, что якобы Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину.