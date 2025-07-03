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Главная arrow Відео arrow Рютте обратился к Трампу относительно Украины — эфир Ранок.LIVE arrow
Рютте обратился к Трампу относительно Украины — эфир Ранок.LIVE

Рютте обратился к Трампу относительно Украины — эфир Ранок.LIVE

3 июля 2025 г. 8:00

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19:00 Удобно ли сейчас жить в столице — эфир Київський час

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17:50 Минобороны обратилось к США за помощью — эфир Вечір.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Президенту США Дональду Трампу о предоставлении помощи Украине. В то же время в Минобороны прокомментировали ситуацию относительно оборонных поставок от Америки.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 3 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий;
  • начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" София Федина;
  • политтехнолог Ярослав Макитра;
  • правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;
  • председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
  • капитан ВСУ, командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр 3 АК Максим Зайченко.

Недавно в Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений от США об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.

Ранее сообщалось, что якобы Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:51 В Польше высказались о паузе США передачи ракет для ПВО Украины

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