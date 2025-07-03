Рютте звернувся до Трампа щодо України — ефір Ранок.LIVE

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до Президента США Дональда Трампа щодо надання допомоги Україні. Водночас в Міноборони прокоментували ситуацію щодо оборонних постачань від Америки.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 3 липня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій;

начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін;

політолог Ігор Рейтерович;

народна депутатка України від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина;

політтехнолог Ярослав Макітра;

правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;

капітан ЗСУ, командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр 3 АК Максим Зайченко.

Нещодавно в Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень від США про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.

Раніше повідомлялося, що нібито Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України.