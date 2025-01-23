Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим заявление Дональда Трампа о потерях РФ и Украины на фронте. Кроме того, речь пойдет о результатах встреч в Давосе, поставках оружия в Украину и не только.
Посмотреть эфир можно в 17:45 по ссылке.
О чем эфир
В эфире Вечір.LIVE говорим о таком:
- замораживание конфликта поставит Украину в слабую позицию перед будущими переговорами, — Зеленский;
- Трамп назвал новую цифру потерь Украины и РФ;
- Трамп может потребовать снизить призывной возраст до 18 лет в обмен на поставки оружия, — Times;
- военные массово уходили в СВЧ: Сырский прояснил ситуацию со 155-й бригадой;
- Давос: заявления и результаты встреч;
- более 50% украинцев считают ответственными за коррупцию антикоррупционные органы;
- военные намекают на завершение войны в первой половине 2025 года, — нардеп Бурмич;
- незаконные начисления миллионных выплат — 13 военных чиновников ВСУ получили подозрения;
- КНДР в 2025 году передаст России дополнительные баллистические ракеты и гаубицы, — Буданов.
Гости сегодняшнего эфира:
- глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности, энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
- доктор экономических наук, профессор КНУ, председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;
- народный депутат, "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Напомним, Главнокомандующий СЗУ Александр Сырский заявил, что ситуацию с массовым СЗВ в 155-й отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская" проанализировали. Он отметил, что выводы учтут при дальнейшей подготовке военных.
Украинский военный Александр Ябчанка отметил, что ребятам возрастом 15-18 лет нужно быть готовыми к тому, что рано или поздно им придется воевать. Он также добавил, что нужно активнее готовить молодежь.