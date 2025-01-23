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Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

23 января 2025 г. 17:45

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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

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21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

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17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

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08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

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08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

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08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

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02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

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00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
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19:31 Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе

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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

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21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

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00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
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19:31 Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим заявление Дональда Трампа о потерях РФ и Украины на фронте. Кроме того, речь пойдет о результатах встреч в Давосе, поставках оружия в Украину и не только.

Посмотреть эфир можно в 17:45 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о таком:

  • замораживание конфликта поставит Украину в слабую позицию перед будущими переговорами, — Зеленский;
  • Трамп назвал новую цифру потерь Украины и РФ;
  • Трамп может потребовать снизить призывной возраст до 18 лет в обмен на поставки оружия, — Times;
  • военные массово уходили в СВЧ: Сырский прояснил ситуацию со 155-й бригадой;
  • Давос: заявления и результаты встреч;
  • более 50% украинцев считают ответственными за коррупцию антикоррупционные органы;
  • военные намекают на завершение войны в первой половине 2025 года, — нардеп Бурмич;
  • незаконные начисления миллионных выплат — 13 военных чиновников ВСУ получили подозрения;
  • КНДР в 2025 году передаст России дополнительные баллистические ракеты и гаубицы, — Буданов.

Гости сегодняшнего эфира:

  • глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности, энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
  • доктор экономических наук, профессор КНУ, председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;
  • народный депутат, "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Напомним, Главнокомандующий СЗУ Александр Сырский заявил, что ситуацию с массовым СЗВ в 155-й отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская" проанализировали. Он отметил, что выводы учтут при дальнейшей подготовке военных.

Украинский военный Александр Ябчанка отметил, что ребятам возрастом 15-18 лет нужно быть готовыми к тому, что рано или поздно им придется воевать. Он также добавил, что нужно активнее готовить молодежь.

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00:03 Результат очевиден — реакция МИД Украины на выборы в Беларуси

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23:42 Сырский признался, как готовится к военным операциям

23:21 Рома проиграла АЗ Алкмаар в ЛЕ, а Довбик разбил нос сопернику

23:20 Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди, — Bloomberg

23:01 Бойцы "Помсти" уничтожили танки и броневики россиян — видео

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Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

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08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

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