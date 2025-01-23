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Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

23 січня 2025 р. 17:45

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17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

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08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

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08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

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02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

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00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

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19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

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18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

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14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

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17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

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02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

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00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

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19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

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18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

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14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо заяву Дональда Трампа про втрати РФ та України на фронті. Крім того, мова йтиме про результати зустрічей в Давосі, постачання зброї в Україну й не тільки.

Подивитись ефір можна о 17:45 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

  • замороження конфлікту поставить Україну в слабку позицію перед майбутніми переговорами, — Зеленський;
  • Трамп назвав нову цифру втрат України та РФ;
  • Трамп може вимагати знизити призовний вік до 18 років в обмін на постачання зброї, — Times;
  • військові масово йшли в СЗЧ: Сирський прояснив ситуацію зі 155-ю бригадою;
  • Давос: заяви та результати зустрічей;
  • понад 50% українців вважають відповідальними за корупцію антикорупційні органи;
  • військові натякають на завершення війни в першій половині 2025 року, — нардеп Бурміч;
  • незаконні нарахування мільйонних виплат — 13 військових посадовців ЗСУ отримали підозри;
  • КНДР у 2025 році передасть Росії додаткові балістичні ракети та гаубиці, — Буданов.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки, енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • доктор економічних наук, професор КНУ, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач; 
  • народний депутат, "Відновлення України", комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, Головнокомандувач СЗУ Олександр Сирський заявив, що ситуацію з масовим СЗЧ у 155-й окремій механізованій бригаді "Анна Київська" проаналізували. Він наголосив, що висновки врахують під час подальшої підготовки військових.

Український військовий Олександр Ябчанка зазначив, що хлопцям віком 15-18 років потрібно бути готовими до того, що рано чи пізно їм доведеться воювати. Він також додав, що потрібно активніше готувати молодь.

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18:34 Трамп у Давосі зробив обнадійливу заяву про закінчення війни

18:31 Виплати у військових частинах Одещини — розтрати понад мільйон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:27 Трамп закликав Саудівську Аравію знизити ціну на нафту — деталі

18:22 Ціни 1-кімнатної квартири у Києві – де продають дешевше

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

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08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

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