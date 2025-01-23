Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо заяву Дональда Трампа про втрати РФ та України на фронті. Крім того, мова йтиме про результати зустрічей в Давосі, постачання зброї в Україну й не тільки.

Подивитись ефір можна о 17:45 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

замороження конфлікту поставить Україну в слабку позицію перед майбутніми переговорами, — Зеленський;

Трамп назвав нову цифру втрат України та РФ;

Трамп може вимагати знизити призовний вік до 18 років в обмін на постачання зброї, — Times;

військові масово йшли в СЗЧ: Сирський прояснив ситуацію зі 155-ю бригадою;

Давос: заяви та результати зустрічей;

понад 50% українців вважають відповідальними за корупцію антикорупційні органи;

військові натякають на завершення війни в першій половині 2025 року, — нардеп Бурміч;

незаконні нарахування мільйонних виплат — 13 військових посадовців ЗСУ отримали підозри;

КНДР у 2025 році передасть Росії додаткові балістичні ракети та гаубиці, — Буданов.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки, енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

доктор економічних наук, професор КНУ, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;

народний депутат, "Відновлення України", комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, Головнокомандувач СЗУ Олександр Сирський заявив, що ситуацію з масовим СЗЧ у 155-й окремій механізованій бригаді "Анна Київська" проаналізували. Він наголосив, що висновки врахують під час подальшої підготовки військових.

Український військовий Олександр Ябчанка зазначив, що хлопцям віком 15-18 років потрібно бути готовими до того, що рано чи пізно їм доведеться воювати. Він також додав, що потрібно активніше готувати молодь.