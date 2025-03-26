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Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

26 марта 2025 г. 18:57

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Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте в среду, 26 марта, выступает в Варшавской школе экономики с лекцией "Сильнейшее НАТО, преданность евроатлантической безопасности". Там он расскажет о ключевых аспектах укрепления НАТО и его роли в защите Европы.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Выступление Рютте в Польше 26 марта

Сегодня Рютте посетил Варшаву, где встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Во время совместной пресс-конференции Генсек подчеркнул, что любая попытка нападения на страну-члена НАТО встретит "полную силу" Альянса.

Дональд Туск подчеркнул важность гарантий безопасности от НАТО для Польши, отметив, что представители США неоднократно подтверждали готовность защищать Польшу и других союзников в случае угрозы.

Напомним, 27 марта в Париже состоится саммит "Коалиция желающих", на которой обсудят потребности Украины.

Также сегодня в Париж уже прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. Он планирует встретиться с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

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23:39 Путин скоро умрет, — Зеленский о страхах диктатора РФ

23:09 ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт РФ в Курской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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