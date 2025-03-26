Рютте виступає на пресконференції у Варшаві — прямий ефір

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте у середу, 26 березня, виступає у Варшавській школі економіки з лекцією "Сильніше НАТО, відданість євроатлантичній безпеці". Там він розповість про ключові аспекти зміцнення НАТО та його роль у захисті Європи.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Виступ Рютте у Польщі 26 березня

Сьогодні Рютте відвідав Варшаву, де зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час спільної пресконференції Генсек наголосив, що будь-яка спроба нападу на країну-члена НАТО зустріне "повну силу" Альянсу.

Дональд Туск підкреслив важливість гарантій безпеки від НАТО для Польщі, зазначивши, що представники США неодноразово підтверджували готовність захищати Польщу та інших союзників у разі загрози.

Нагадаємо, 27 березня у Парижі відбудеться саміт "Коаліція охочих", на якій обговорять потреби України.

Також сьогодні до Парижа вже прибув Президент України Володимир Зеленський. Він планує зустрітися з французьким лідером Емманюелем Макроном.