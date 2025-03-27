Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Олег Лесной, командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили, военный эксперт Константин Машовец, нардеп Арсений Пушкаренко, политолог Василий Мокан, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, экономический эксперт Юрий Гаврилечко и кандидат политических наук Мария Гелетий. В частности, они обсудят заявление генсека НАТО Марка Рютте относительно членства Украины в Альянсе.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют встречу Президента Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Кроме того, они отреагируют на подготовку омбудсменом отчета для нардепов о нарушениях со стороны представителей ТЦК и СП.

В эфире будет обсуждаться, стоит ли снимать санкции с России в обмен на перемирие.

Напомним, 26 марта Зеленский и Макрон встретились в Елисейском дворце в Париже и обсудили поддержку Украины.

Также глава государства объяснил, почему не стоит снимать санкции с России. В частности, враг ежедневно атакует Украину.