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Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025 р. 08:00

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Реакція Зеленського на нічну атаку Росії — ефір Вечір.LIVE

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Олег Лісний, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі, військовий експерт Костянтин Машовець, нардеп Арсеній Пушкаренко, політолог Василь Мокан, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, економічний експерт Юрій Гаврилечко та кандидат політичних наук Марія Гелетій. Зокрема, вони обговорять заяву генсека НАТО Марка Рютте щодо членства України в Альянсі.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують зустріч Президента України Володимира Зеленського з французьким лідером Емманюелем Макроном. Крім того, вони відреагують на підготовку омбудсменом звіту для нардепів про порушення з боку представників ТЦК та СП.

В ефірі буде обговорено, чи варто знімати санкції з Росії в обмін на перемирʼя.

Нагадаємо, 26 березня Зеленський та Макрон зустрілися в Єлисейському палаці в Парижі та обговорили підтримку України.

Також глава держави пояснив, чому не варто знімати санкції із Росії. Зокрема, ворог щодня атакує Україну.

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08:37 Масована атака по Дніпру — є постраждалі й масштабні руйнування

08:29 Кого з українців мобілізуватимуть першочергово у квітні 2025

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:23 Укрзалізниця відновила онлайн-продажі квитків після кібератаки

08:16 У Генштабі сказали, скільки ракет знищили на "Енгельсі-2"

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