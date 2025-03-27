Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Олег Лісний, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі, військовий експерт Костянтин Машовець, нардеп Арсеній Пушкаренко, політолог Василь Мокан, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, економічний експерт Юрій Гаврилечко та кандидат політичних наук Марія Гелетій. Зокрема, вони обговорять заяву генсека НАТО Марка Рютте щодо членства України в Альянсі.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують зустріч Президента України Володимира Зеленського з французьким лідером Емманюелем Макроном. Крім того, вони відреагують на підготовку омбудсменом звіту для нардепів про порушення з боку представників ТЦК та СП.

В ефірі буде обговорено, чи варто знімати санкції з Росії в обмін на перемирʼя.

Нагадаємо, 26 березня Зеленський та Макрон зустрілися в Єлисейському палаці в Парижі та обговорили підтримку України.

Також глава держави пояснив, чому не варто знімати санкції із Росії. Зокрема, ворог щодня атакує Україну.