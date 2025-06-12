Рютте и Сибига делают заявления на встрече Веймар+ — прямой эфир

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига делают заявления на встрече "Веймар+". В частности, речь идет о мире в Украине и защите Европы.
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Заявления Рютте и Сибиги
Встреча "Веймар+" проходит в Риме. Министры иностранных дел Германии, Польши, Испании, Великобритании, Франции, Украины, а также представители ЕС и НАТО обсудили поддержку Украины и безопасность Европы.
Ключевые заявления:
- усиление санкций против РФ;
- гарантии безопасности для Украины;
- подготовка к саммитам G7 и НАТО.
Напомним, Рютте отметил, что помощь Украине в условиях войны рассматривается как составляющая национальных оборонных расходов государств-членов НАТО.
Ранее генсек НАТО анонсировал новую помощь для Украины, стоимость которой составит 20 миллиардов евро.