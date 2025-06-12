Рютте та Сибіга роблять заяви на зустрічі Веймар+ — прямий ефір

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга роблять заяви на зустрічі "Веймар+". Зокрема, йдеться про мир в Україні та захист Європи.

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Заяви Рютте та Сибіги

Зустріч "Веймар+" проходить у Римі. Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі, Іспанії, Великої Британії, Франції, України, а також представники ЄС і НАТО обговорили підтримку України та безпеку Європи.

Ключові заяви:

посилення санкцій проти РФ;

гарантії безпеки для України;

підготовка до самітів G7 і НАТО.

Нагадаємо, Рютте зазначив, що допомога Україні в умовах війни розглядається як складова національних оборонних витрат держав-членів НАТО.

Раніше генсек НАТО анонсував нову допомогу для України, вартість якої становитиме 20 мільярдів євро.