Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

Генсек НАТО Марк Рютте 23 сентября проводит важное заседание Альянса. Встреча касается войны в Украине и провокации России.

Важные заявления с заседания НАТО — смотрите в эфире Новини.LIVE.

Заседание НАТО 23 сентября

Как известно, во время конференции послы НАТО обсудят инцидент с российскими самолетами, которые нарушили воздушное пространство Эстонии.

Отметим, что эта встреча созвана после того, как Эстония инициировала консультации Альянса по статье 4 Вашингтонского договора для проведения экстренных обсуждений.

Напомним, 19 сентября истребители РФ нарушили воздушное пространство Эстонии. Таким образом Кремль пытается проверить восточную границу НАТО и оценить реакцию Альянса.

После этого случая Эстония впервые за 34 года созвала Совбез ООН. Встреча состоялась вчера, 22 сентября.