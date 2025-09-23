Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

Генсек НАТО Марк Рютте 23 сентября проводит важное заседание Альянса. Встреча касается войны в Украине и провокации России.
Важные заявления с заседания НАТО — смотрите в эфире Новини.LIVE.
Заседание НАТО 23 сентября
Как известно, во время конференции послы НАТО обсудят инцидент с российскими самолетами, которые нарушили воздушное пространство Эстонии.
Отметим, что эта встреча созвана после того, как Эстония инициировала консультации Альянса по статье 4 Вашингтонского договора для проведения экстренных обсуждений.
Напомним, 19 сентября истребители РФ нарушили воздушное пространство Эстонии. Таким образом Кремль пытается проверить восточную границу НАТО и оценить реакцию Альянса.
После этого случая Эстония впервые за 34 года созвала Совбез ООН. Встреча состоялась вчера, 22 сентября.