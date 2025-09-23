Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир arrow
Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

23 сентября 2025 г. 13:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:30 Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

Text

13:00 США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

Text

08:00 В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2025
Text

18:05 Генассамблея ООН и десятки встреч Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 Эстония срочно созывает заседание НАТО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп готов защитить Европу от России — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2025
Text

21:30 Поддержка прифронтовых городов и бюджет-2026 — эфир с Гетманцевым

Text

21:00 Компенсация "єВідновлення" действует не для всех — Наша справа

Text

17:51 Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Предупреждение от разведки Британии о планах РФ — эфир День.LIVE

Text

13:30 Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

Text

13:00 США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

Text

08:00 В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2025
Text

18:05 Генассамблея ООН и десятки встреч Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 Эстония срочно созывает заседание НАТО — эфир День.LIVE

Генсек НАТО Марк Рютте 23 сентября проводит важное заседание Альянса. Встреча касается войны в Украине и провокации России.

Важные заявления с заседания НАТО — смотрите в эфире Новини.LIVE.

Заседание НАТО 23 сентября

Как известно, во время конференции послы НАТО обсудят инцидент с российскими самолетами, которые нарушили воздушное пространство Эстонии.

Отметим, что эта встреча созвана после того, как Эстония инициировала консультации Альянса по статье 4 Вашингтонского договора для проведения экстренных обсуждений.

Напомним, 19 сентября истребители РФ нарушили воздушное пространство Эстонии. Таким образом Кремль пытается проверить восточную границу НАТО и оценить реакцию Альянса.

После этого случая Эстония впервые за 34 года созвала Совбез ООН. Встреча состоялась вчера, 22 сентября.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:39 Подкуп пограничника — иностранец хотел попасть в Одесскую область

14:30 Зарплаты педагогам будут выплачивать по-новому — подробности

14:25 В Киевсовете инициировали досрочную отставку Кличко

14:24 Почему новый смартфон через год уже не держит заряд

14:21 Умеров раскрыл детали встречи украинской делегации с Келогом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:17 Силы обороны поразили ряд вражеских объектов в РФ и Крыму

14:17 В РФ начались протесты против многодневного голосования

14:15 Украинские самоцветы — где расположено месторождение топаза

14:15 Покупка квартиры в Европе — где самое дорогое и дешевое жилье

14:01 Одесские электрички меняют свое расписание — что нужно знать

14:39 Подкуп пограничника — иностранец хотел попасть в Одесскую область

14:30 Зарплаты педагогам будут выплачивать по-новому — подробности

14:25 В Киевсовете инициировали досрочную отставку Кличко

14:24 Почему новый смартфон через год уже не держит заряд

14:21 Умеров раскрыл детали встречи украинской делегации с Келогом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:17 Силы обороны поразили ряд вражеских объектов в РФ и Крыму

14:17 В РФ начались протесты против многодневного голосования

14:15 Украинские самоцветы — где расположено месторождение топаза

14:15 Покупка квартиры в Европе — где самое дорогое и дешевое жилье

14:01 Одесские электрички меняют свое расписание — что нужно знать

19:46 Строительство метро в Одессе после войны — что думают одесситы

20 сентября

06:33 Хватает ли одесситам заработной платы — на чем экономят

19 сентября

18:43 Выезд парней возрастом 18-22 лет — как к этому относятся одесситы

06:33 Жилье для внутренне перемещенных лиц — программы и перспективы

18 сентября

21:16 Цены на одесских рынках — стали ли дешевле овощи в сентябре

18:33 Выплаты и помощь 4 млн переселенцев — что планируют изменить

06:33 Что необходимо сделать для победы Украины – мнения одесситов

17 сентября

18:47 Риски за пределами возможного — как под обстрелами спасают жизни

06:33 Последние теплые дни — как изменилась стоимость отдыха в Коблево

16 сентября

19:43 Старт отопительного сезона в Одессе — будет ли тепло в домах

Text

13:30 Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

Text

13:00 США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

Text

08:00 В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

22 сентября
Text

18:05 Генассамблея ООН и десятки встреч Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 Эстония срочно созывает заседание НАТО — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

23 сентября 2025 г. 13:00
В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2025 г. 8:00
Генассамблея ООН и десятки встреч Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Генассамблея ООН и десятки встреч Зеленского — эфир Вечір.LIVE

22 сентября 2025 г. 18:05
Эстония срочно созывает заседание НАТО — эфир День.LIVE

Эстония срочно созывает заседание НАТО — эфир День.LIVE

22 сентября 2025 г. 13:22
Трамп готов защитить Европу от России — эфир Ранок.LIVE

Трамп готов защитить Европу от России — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2025 г. 8:00
Поддержка прифронтовых городов и бюджет-2026 — эфир с Гетманцевым

Поддержка прифронтовых городов и бюджет-2026 — эфир с Гетманцевым

19 сентября 2025 г. 21:30
Компенсация "єВідновлення" действует не для всех — Наша справа

Компенсация "єВідновлення" действует не для всех — Наша справа

19 сентября 2025 г. 21:00
Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

19 сентября 2025 г. 17:51

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации