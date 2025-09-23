Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Генсек НАТО Марк Рютте 23 вересня проводить важливе засідання Альянсу. Зустріч стосується війни в Україні та провокації Росії.

Важливі заяви із засідання НАТО — дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Засідання НАТО 23 вересня

Як відомо, під час конференції посли НАТО обговорять інцидент із російськими літаками, які порушили повітряний простір Естонії.

Зазначимо, що ця зустріч скликана після того, як Естонія ініціювала консультації Альянсу за статтею 4 Вашингтонського договору для проведення екстрених обговорень.

Нагадаємо, 19 вересня винищувачі РФ порушили повітряний простір Естонії. Таким чином Кремль намагається перевірити східний кордон НАТО та оцінити реакцію Альянсу.

Після цього випадку Естонія вперше за 34 роки скликала Радбез ООН. Зустріч відбулася вчора, 22 вересня.