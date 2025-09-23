Відео
Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір
Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

23 вересня 2025 р. 13:30

Генсек НАТО Марк Рютте 23 вересня проводить важливе засідання Альянсу. Зустріч стосується війни в Україні та провокації Росії.

Важливі заяви із засідання НАТО — дивіться в ефірі Новини.LIVE

Засідання НАТО 23 вересня

Як відомо, під час конференції посли НАТО обговорять інцидент із російськими літаками, які порушили повітряний простір Естонії.

Зазначимо, що ця зустріч скликана після того, як Естонія ініціювала консультації Альянсу за статтею 4 Вашингтонського договору для проведення екстрених обговорень. 

Нагадаємо, 19 вересня винищувачі РФ порушили повітряний простір Естонії. Таким чином Кремль намагається перевірити східний кордон НАТО та оцінити реакцію Альянсу. 

Після цього випадку Естонія вперше за 34 роки скликала Радбез ООН. Зустріч відбулася вчора, 22 вересня.

