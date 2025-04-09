Рютте прибыл в Японию для переговоров — прямой эфир

Генеральный секретарь НАТО прибыл в Японию. Там проведут переговоры между Марком Рютте и премьер-министром Японии Сигеру Исибой.

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Визит Марка Рютте в Японию

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте встретится с премьер-министром Японии Сигеру Исибой. После переговоров политики планируют выступить с совместным заявлением.

Напомним, ранее Марк Рютте заявлял, что НАТО планирует предоставить Украине военной помощи в 2025 году на 20 млрд евро.

Также Генеральный секретарь НАТО также ранее сделал заявление о войне в Украине. Он подчеркнул, что полномасштабное вторжение РФ — это глобальный, а не региональный конфликт.