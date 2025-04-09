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Рютте прибыл в Японию для переговоров — прямой эфир

Рютте прибыл в Японию для переговоров — прямой эфир

9 апреля 2025 г. 13:44

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Рютте прибыл в Японию для переговоров — прямой эфир

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Генеральный секретарь НАТО прибыл в Японию. Там проведут переговоры между Марком Рютте и премьер-министром Японии Сигеру Исибой.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Визит Марка Рютте в Японию

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте встретится с премьер-министром Японии Сигеру Исибой. После переговоров политики планируют выступить с совместным заявлением.

Напомним, ранее Марк Рютте заявлял, что НАТО планирует предоставить Украине военной помощи в 2025 году на 20 млрд евро.

Также Генеральный секретарь НАТО также ранее сделал заявление о войне в Украине. Он подчеркнул, что полномасштабное вторжение РФ — это глобальный, а не региональный конфликт.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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9 ноября 2023
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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона