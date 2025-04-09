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Рютте прибув у Японію для переговорів — прямий ефір

Рютте прибув у Японію для переговорів — прямий ефір

09 квітня 2025 р. 13:44

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Генеральний секретар НАТО прибув у Японію. Там проведуть переговори між Марком Рютте та прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Візит Марка Рютте в Японію

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте зустрінеться з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою. Після переговорів політики планують виступити зі спільною заявою.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте заявляв, що НАТО планує надати Україні військової допомоги у 2025 році на 20 млрд євро.

Також Генеральний секретар НАТО також раніше зробив заяву про війну в Україні. Він наголосив, що повномасштабне вторгнення РФ — це глобальний, а не регіональний конфлікт.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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