Рютте прибув у Японію для переговорів — прямий ефір

Генеральний секретар НАТО прибув у Японію. Там проведуть переговори між Марком Рютте та прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою.

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Візит Марка Рютте в Японію

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте зустрінеться з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою. Після переговорів політики планують виступити зі спільною заявою.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте заявляв, що НАТО планує надати Україні військової допомоги у 2025 році на 20 млрд євро.

Також Генеральний секретар НАТО також раніше зробив заяву про війну в Україні. Він наголосив, що повномасштабне вторгнення РФ — це глобальний, а не регіональний конфлікт.