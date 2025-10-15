Видео
Видео

Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

15 октября 2025 г. 18:50

Text

В среду, 15 октября, в Брюсселе состоялось важное событие в сфере безопасности и обороны. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль выступили с речами, посвященными актуальным вопросам международного сотрудничества и усиления механизмов безопасности.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Рютте и Шмыгаль о войне в Украине

Состоялась совместная пресс-конференция, в которой приняли участие министр обороны Германии Борис Писториус, министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Они ответили на вопросы журналистов и обсудили дальнейшие шаги в укреплении оборонного партнерства между странами НАТО и Украиной.

Напомним, ранее Марк Рютте призвал не преувеличивать военную силу России. По его словам, стоит доверять западным военным, ведь у них лучшее снаряжение.

Кроме того, генсек НАТО публично обратился к россиянам и предупредил, что страны будут защищать каждый дюйм воздушного пространства Альянса.

