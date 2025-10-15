Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

В среду, 15 октября, в Брюсселе состоялось важное событие в сфере безопасности и обороны. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль выступили с речами, посвященными актуальным вопросам международного сотрудничества и усиления механизмов безопасности.

Рютте и Шмыгаль о войне в Украине

Состоялась совместная пресс-конференция, в которой приняли участие министр обороны Германии Борис Писториус, министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Они ответили на вопросы журналистов и обсудили дальнейшие шаги в укреплении оборонного партнерства между странами НАТО и Украиной.

