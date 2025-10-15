Рютте і Шмигаль обговорять війну в Україні з міністрами ЄС — ефір

У середу, 15 жовтня, у Брюсселі відбулася важлива подія в сфері безпеки та оборони. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль виступили з промовами, присвяченими актуальним питанням міжнародної співпраці та посилення безпекових механізмів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Рютте і Шмигаль про війну в Україні

Відбулася спільна прес-конференція, у якій взяли участь міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, міністр оборони Великої Британії Джон Хілі та міністр оборони України Рустем Умеров.

Вони відповіли на питання журналістів та обговорили подальші кроки у зміцненні оборонного партнерства між країнами НАТО та Україною.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте закликав не перебільшувати військову силу Росії. За його словами, варто довіряти західним військовим, адже у них найкраще спорядження.

Крім того, генсек НАТО публічно звернувся до росіян та попередив, що країни будуть захищати кожен дюйм повітряного простору Альянсу.