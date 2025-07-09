Рютте и Мерц сделали заявление об Украине — трансляция

В среду, 9 июля, в Берлине проходит событие по поводу 70-й годовщины вступления Германии в НАТО. Одной из ключевых тем мероприятия стала поддержка Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что в Германии сказали о поддержке Украины

В своих речах генеральный секретарь Альянса Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц отметили, что помощь Киеву остается приоритетом для НАТО и для самой Германии.

Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц выразил убеждение, что ресурсы дипломатии для прекращения войны в Украине пока полностью исчерпаны. В своем заявлении он подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю военную помощь Украине, чтобы укрепить ее обороноспособность в противостоянии российской агрессии.

Ранее стало известно, что Украина отправила Германии "тайный запрос" на военную помощь. В частности, в перечне есть системы противовоздушной обороны, ракеты различной дальности и внедорожники.