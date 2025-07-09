Рютте і Мерц зробили заяву про Україну — трансляція

У середу, 9 липня, у Берліні проходить подія з приводу 70-тої річниці вступу Німеччини до НАТО. Однією з ключових тем заходу стала підтримка України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що у Німеччині сказали про підтримку України

У своїх промовах генеральний секретар Альянсу Марк Рютте та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосили, що допомога Києву залишається пріоритетом для НАТО та для самої Німеччини.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив переконання, що ресурси дипломатії для припинення війни в Україні наразі повністю вичерпані. У своїй заяві він підкреслив, що Німеччина і надалі надаватиме всебічну військову допомогу Україні, аби зміцнити її обороноздатність у протистоянні російській агресії.

Раніше стало відомо, що Україна відправила Німеччині "таємний запит" на військову допомогу. Зокрема, у переліку є системи протиповітряної оборони, ракети різної дальності та позашляховики.