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Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

6 марта 2025 г. 16:45

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дает совместную пресс-конференцию с президентом Польши Анджеем Дудой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Они сделают заявление о дальнейшей поддержке Украины.

Их выступление можно посмотреть на ютубканале Новини.LIVE по ссылке.

Что должны сказать Рютте и Дуда

Накануне стало известно, что в Брюсселе состоялось специальное заседание Европейского Совета, на котором европейские лидеры будут обсуждать вопросы украинской и европейской безопасности. В том числе там будут присутствовать Рютте и Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский лично принял участие в специальном заседании Европейского Совета.

На саммите ЕС лидеры должны подчеркнуть следующие тезисы:

  • не может быть переговоров по Украине без Украины;
  • не может быть переговоров, касающихся европейской безопасности, без участия Европы;
  • перемирие возможно только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения;
  • соглашение должно содержать надежные гарантии безопасности для Украины.

ЕС подтверждает готовность и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку Украине для ее максимально сильной позиции в переговорах.

Напомним, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре во время речи в парламенте заявил, что страна планирует увеличить военную поддержку Украины. Соответствующее решение рассмотрят норвежские законодатели.

В то же время CNN сообщило, что негативные последствия от прекращения помощи от США станут ощутимыми для Украины через некоторое время. Это не перекроет, даже если другие страны поспешат на помощь.

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19:07 Реброва могут досрочно уволить — кто возглавит сборную Украины

18:55 Ракетный удар по гостинице — в Кривом Роге увеличились жертвы

18:54 Зеленський назвав кроки, які змусять Росію завершити війну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:42 Должны знать все учителя в Украине — что происходит с зарплатами

18:30 Наловили рыбы на 2 миллиона — на Одесчине задержали браконьеров

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Text

16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

Text

15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

Text

13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

Text

08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
Text

19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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