Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дает совместную пресс-конференцию с президентом Польши Анджеем Дудой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Они сделают заявление о дальнейшей поддержке Украины.
Их выступление можно посмотреть на ютубканале Новини.LIVE по ссылке.
Что должны сказать Рютте и Дуда
Накануне стало известно, что в Брюсселе состоялось специальное заседание Европейского Совета, на котором европейские лидеры будут обсуждать вопросы украинской и европейской безопасности. В том числе там будут присутствовать Рютте и Дуда.
Президент Украины Владимир Зеленский лично принял участие в специальном заседании Европейского Совета.
На саммите ЕС лидеры должны подчеркнуть следующие тезисы:
- не может быть переговоров по Украине без Украины;
- не может быть переговоров, касающихся европейской безопасности, без участия Европы;
- перемирие возможно только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения;
- соглашение должно содержать надежные гарантии безопасности для Украины.
ЕС подтверждает готовность и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку Украине для ее максимально сильной позиции в переговорах.
Напомним, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре во время речи в парламенте заявил, что страна планирует увеличить военную поддержку Украины. Соответствующее решение рассмотрят норвежские законодатели.
В то же время CNN сообщило, что негативные последствия от прекращения помощи от США станут ощутимыми для Украины через некоторое время. Это не перекроет, даже если другие страны поспешат на помощь.