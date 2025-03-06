Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дает совместную пресс-конференцию с президентом Польши Анджеем Дудой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Они сделают заявление о дальнейшей поддержке Украины.

Их выступление можно посмотреть на ютубканале Новини.LIVE по ссылке.

Что должны сказать Рютте и Дуда

Накануне стало известно, что в Брюсселе состоялось специальное заседание Европейского Совета, на котором европейские лидеры будут обсуждать вопросы украинской и европейской безопасности. В том числе там будут присутствовать Рютте и Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский лично принял участие в специальном заседании Европейского Совета.

На саммите ЕС лидеры должны подчеркнуть следующие тезисы:

не может быть переговоров по Украине без Украины;

не может быть переговоров, касающихся европейской безопасности, без участия Европы;

перемирие возможно только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения;

соглашение должно содержать надежные гарантии безопасности для Украины.

ЕС подтверждает готовность и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку Украине для ее максимально сильной позиции в переговорах.

Напомним, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре во время речи в парламенте заявил, что страна планирует увеличить военную поддержку Украины. Соответствующее решение рассмотрят норвежские законодатели.

В то же время CNN сообщило, что негативные последствия от прекращения помощи от США станут ощутимыми для Украины через некоторое время. Это не перекроет, даже если другие страны поспешат на помощь.