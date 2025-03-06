Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте дає спільну прес-конференцію з президентом Польщі Анджеєм Дудою у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Вони зроблять заяву щодо подальшої підтримки України.

Їхній виступ можна подивитися на ютубканалі Новини.LIVE за посиланням.

Що мають сказати Рютте та Дуда

Напередодні стало відомо, що у Брюсселі відбулося спеціальне засідання Європейської Ради, на якому європейські лідери обговорюватимуть питання української та європейської безпеки. У тому числі там будуть присутні Рютте та Дуда.

Президент України Володимир Зеленський особисто взяв участь у спеціальному засіданні Європейської Ради.

На саміті ЄС лідери мають наголосити такі тези:

не може бути переговорів щодо України без України;

не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи;

перемир’я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди;

угода має містити надійні гарантії безпеки для України.

ЄС підтверджує готовність і надалі надавати всебічну підтримку Україні для її максимально сильної позиції в переговорах.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час промови у парламенті заявив, що країна планує збільшити військову підтримку України. Відповідне рішення розглянуть норвезькі законодавці.

Водночас CNN повідомило, що негативні наслідки від припинення допомоги від США стануть відчутними для України через деякий час. Це не перекриє, навіть якщо інші країни поспішать на допомогу.