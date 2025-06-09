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Рютте готовит важное заявление о ПВО для Украины — эфир День.LIVE

Рютте готовит важное заявление о ПВО для Украины — эфир День.LIVE

9 июня 2025 г. 13:13

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16:29 Встреча Рютте и Стармера в Британии — прямая трансляция

Российские войска в ночь на понедельник, 9 июня, применили против Украины 500 ракет и дронов. По данным Воздушных сил, основной удар был сфокусирован на один из оперативных аэродромов на западе страны.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;
  • генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Козырь;
  • председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
  • старший лейтенант, офицер штаба 1-го батальона бригады "Буревій" Виталий Маркив;
  • чрезвычайный и полномочный посол Андрей Веселовский;
  • член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Беспорядки в Лос-Анджелесе набирают обороты, арестованы десятки людей.
  • Путин готовит решающую битву: The Economist оценило угрозы для Украины.
  • Россияне ударили КАБами по Запорожью: семь домов разрушены, есть раненый.
  • СМИ узнали, что Рютте объявит о необходимости увеличить ПВО НАТО на 400%.
  • Убийство украинок в Бельгии — новые подробности и комментарий родственницы.
  • Россия била по одному из оперативных аэродромов Украины, — Воздушные силы.
  • Россия ночью запустила по Украине 500 ракет и БПЛА: в Воздушных силах рассказали детали.

Напомним, в Лос-Анджелесе полицейский стрелял в австралийскую журналистку, которая освещала протесты.

А в Киеве состоялось прощание со спасателями, которые погибли во время ликвидации последствий российского обстрела 6 июня.

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11:15 Известный стадион в Киеве поврежден после удара дроном РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:15 Киев в огне — фоторепортаж последствий российской дроновой атаки

11:13 У МЗС підтвердили удар РФ по Києву ракетами з КНДР

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16:29 Встреча Рютте и Стармера в Британии — прямая трансляция

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