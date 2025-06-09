Рютте готовит важное заявление о ПВО для Украины — эфир День.LIVE

Российские войска в ночь на понедельник, 9 июня, применили против Украины 500 ракет и дронов. По данным Воздушных сил, основной удар был сфокусирован на один из оперативных аэродромов на западе страны.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;

генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;

народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Козырь;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;

старший лейтенант, офицер штаба 1-го батальона бригады "Буревій" Виталий Маркив;

чрезвычайный и полномочный посол Андрей Веселовский;

член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Беспорядки в Лос-Анджелесе набирают обороты, арестованы десятки людей.

Путин готовит решающую битву: The Economist оценило угрозы для Украины.

Россияне ударили КАБами по Запорожью: семь домов разрушены, есть раненый.

СМИ узнали, что Рютте объявит о необходимости увеличить ПВО НАТО на 400%.

Убийство украинок в Бельгии — новые подробности и комментарий родственницы.

Россия била по одному из оперативных аэродромов Украины, — Воздушные силы.

Россия ночью запустила по Украине 500 ракет и БПЛА: в Воздушных силах рассказали детали.

Напомним, в Лос-Анджелесе полицейский стрелял в австралийскую журналистку, которая освещала протесты.

А в Киеве состоялось прощание со спасателями, которые погибли во время ликвидации последствий российского обстрела 6 июня.