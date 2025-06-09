Рютте готовит важное заявление о ПВО для Украины — эфир День.LIVE

Российские войска в ночь на понедельник, 9 июня, применили против Украины 500 ракет и дронов. По данным Воздушных сил, основной удар был сфокусирован на один из оперативных аэродромов на западе страны.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;
- генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Козырь;
- председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
- спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
- старший лейтенант, офицер штаба 1-го батальона бригады "Буревій" Виталий Маркив;
- чрезвычайный и полномочный посол Андрей Веселовский;
- член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Беспорядки в Лос-Анджелесе набирают обороты, арестованы десятки людей.
- Путин готовит решающую битву: The Economist оценило угрозы для Украины.
- Россияне ударили КАБами по Запорожью: семь домов разрушены, есть раненый.
- СМИ узнали, что Рютте объявит о необходимости увеличить ПВО НАТО на 400%.
- Убийство украинок в Бельгии — новые подробности и комментарий родственницы.
- Россия била по одному из оперативных аэродромов Украины, — Воздушные силы.
- Россия ночью запустила по Украине 500 ракет и БПЛА: в Воздушных силах рассказали детали.
Напомним, в Лос-Анджелесе полицейский стрелял в австралийскую журналистку, которая освещала протесты.
А в Киеве состоялось прощание со спасателями, которые погибли во время ликвидации последствий российского обстрела 6 июня.