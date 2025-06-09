Рютте готує важливу заяву про ППО для України — ефір День.LIVE

Російські війська в ніч проти понеділка, 9 червня, застосували проти України 500 ракет і дронів. За даними Повітряних сил, основний удар був сфокусований на один з оперативних аеродромів на заході країни.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов;

генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014–2015) Віктор Ягун;

народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Козир;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;

старший лейтенант, офіцер штабу 1-го батальйону бригади "Буревій" Віталій Марків;

надзвичайний і повноважний посол Андрій Веселовський;

член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Заворушення в Лос-Анджелесі набирають обертів, заарештовано десятки людей.

Путін готує вирішальну битву: The Economist оцінило загрози для України.

Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: сім будинків зруйновано, є поранений.

ЗМІ дізналися, що Рютте оголосить про необхідність збільшити ППО НАТО на 400%.

Вбивство українок у Бельгії — нові подробиці та коментар родички.

Росія била по одному з оперативних аеродромів України, — Повітряні сили.

Росія вночі запустила по Україні 500 ракет та БпЛА: у Повітряних силах розповіли деталі.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі поліцейський стріляв в австралійську журналістку, яка висвітлювала протести.

А у Києві відбулося прощання із рятувальниками, які загинули під час ліквідації наслідків російського обстрілу 6 червня.