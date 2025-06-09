Рютте готує важливу заяву про ППО для України — ефір День.LIVE

Російські війська в ніч проти понеділка, 9 червня, застосували проти України 500 ракет і дронів. За даними Повітряних сил, основний удар був сфокусований на один з оперативних аеродромів на заході країни.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов;
- генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014–2015) Віктор Ягун;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Козир;
- голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
- речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;
- старший лейтенант, офіцер штабу 1-го батальйону бригади "Буревій" Віталій Марків;
- надзвичайний і повноважний посол Андрій Веселовський;
- член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Заворушення в Лос-Анджелесі набирають обертів, заарештовано десятки людей.
- Путін готує вирішальну битву: The Economist оцінило загрози для України.
- Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: сім будинків зруйновано, є поранений.
- ЗМІ дізналися, що Рютте оголосить про необхідність збільшити ППО НАТО на 400%.
- Вбивство українок у Бельгії — нові подробиці та коментар родички.
- Росія била по одному з оперативних аеродромів України, — Повітряні сили.
- Росія вночі запустила по Україні 500 ракет та БпЛА: у Повітряних силах розповіли деталі.
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі поліцейський стріляв в австралійську журналістку, яка висвітлювала протести.
А у Києві відбулося прощання із рятувальниками, які загинули під час ліквідації наслідків російського обстрілу 6 червня.