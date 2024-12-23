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Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

23 декабря 2024 г. 17:50

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17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

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14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

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13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

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13:14Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

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13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

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08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
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00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
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23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

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20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

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18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

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17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

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14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Text

13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

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08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
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00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
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23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

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20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

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18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Сегодня в эфире Вечір.LIVE узнаем о соглашении, которое Президент Украины Владимир Зеленский подготовил вместе с Великобританией. Также обсудим увольнение послов Украины в Китае, Литве, Японии, Словении, Индонезии и Руанде.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Украина нашла способ борьбы с блэкаутом — The New York Times.
  • Российские хакеры уменьшили количество комбинированных атак на энергосектор, — глава Госспецсвязи.
  • Россияне каждый день пытаются форсировать Днепр возле Херсона, чтобы захватить новый плацдарм, — Силы обороны юга.
  • Президент Литвы Гитанас Науседа подверг критике визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву.
  • США призывают своих граждан срочно уехать из Беларуси.
  • Трамп потребует от НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, но продолжит поддержку Украины — FT.

Гости сегодняшнего эфира

  • Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб.
  • Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
  • начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников.
  • Дипломат Александр Левченко.
  • Военный обозреватель Давид Шарп.
  • Адвокат, юрист Ростислав Кравец.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Речь шла о помощи Украине, в частности, о 100-летнем соглашении между странами.

Также мы писали, что Великобритания подготовила для Украины очередной пакет помощи стоимостью 286 миллионов долларов. Это решение направлено на усиление ВСУ по противостоянию российской агрессии.

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18:56 Продукты для новогоднего стола — где выгоднее купить и какие цены

18:40 Нужно ли добровольно ехать в ТЦК — объяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:35 Продавал гранатометы через интернет — в Киеве осудили мужчину

18:27 Цена света — сколько будут платить одесситы с нового года

18:25 Первая группа инвалидности — какой размер выплат в 2025 году

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17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

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14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

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13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

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13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

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08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

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