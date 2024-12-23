Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE узнаем о соглашении, которое Президент Украины Владимир Зеленский подготовил вместе с Великобританией. Также обсудим увольнение послов Украины в Китае, Литве, Японии, Словении, Индонезии и Руанде.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира
- Украина нашла способ борьбы с блэкаутом — The New York Times.
- Российские хакеры уменьшили количество комбинированных атак на энергосектор, — глава Госспецсвязи.
- Россияне каждый день пытаются форсировать Днепр возле Херсона, чтобы захватить новый плацдарм, — Силы обороны юга.
- Президент Литвы Гитанас Науседа подверг критике визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву.
- США призывают своих граждан срочно уехать из Беларуси.
- Трамп потребует от НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, но продолжит поддержку Украины — FT.
Гости сегодняшнего эфира
- Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб.
- Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
- начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников.
- Дипломат Александр Левченко.
- Военный обозреватель Давид Шарп.
- Адвокат, юрист Ростислав Кравец.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Речь шла о помощи Украине, в частности, о 100-летнем соглашении между странами.
Также мы писали, что Великобритания подготовила для Украины очередной пакет помощи стоимостью 286 миллионов долларов. Это решение направлено на усиление ВСУ по противостоянию российской агрессии.