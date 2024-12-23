Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE arrow
Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

23 грудня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE дізнаємося про угоду, яку Президент України Володимир Зеленський підготував разом з Британією. Також обговоримо звільнення послів України в Китаї, Литві, Японії, Словенії, Індонезії та Руанді.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Україна знайшла спосіб боротьби з блекаутом, — The New York Times.
  • Російські хакери зменшили кількість комбінованих атак на енергосектор, — голова Держспецзв’язку.
  • Росіяни щодня намагаються форсувати Дніпро біля Херсона, щоб захопити новий плацдарм, — Сили оборони півдня.
  • Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви.
  • США закликають своїх громадян терміново виїхати з Білорусі.
  • Трамп вимагатиме від НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, але продовжить підтримку України, — FT.

Гості сьогоднішнього ефіру

  • Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб.
  • Народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
  • Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
  • Дипломат Олександр Левченко.
  • Військовий оглядач Давид Шарп.
  • Адвокат, юрист Ростислав Кравець.  

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Йшлося про допомогу Україні, зокрема, про 100-річну угоду між країнами

Також ми писали, що Велика Британія підготувала для України черговий пакет допомоги вартістю 286 мільйонів доларів. Це рішення спрямоване на підсилення ЗСУ у протистоянні російській агресії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:40 Чи треба добровільно їхати до ТЦК — пояснення юриста

18:35 Продавав гранатомети через інтернет — у Києві засудили чоловіка

18:27 Ціна світла — скільки платитимуть одесити з Нового року

18:25 Перша група інвалідності — який розмір виплат у 2025 році

18:23 Зеленський назвав втрати військових КНДР на Курщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Створює загрози для Європи — МЗС відреагувало на вояж Фіцо до РФ

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

17:45 На Закарпатті "інкасаторське" авто з ухилянтами врізалося у стовп

17:42 Є попередження про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:41 Одесит влаштував погром в аптеці — що стало причиною

18:40 Чи треба добровільно їхати до ТЦК — пояснення юриста

18:35 Продавав гранатомети через інтернет — у Києві засудили чоловіка

18:27 Ціна світла — скільки платитимуть одесити з Нового року

18:25 Перша група інвалідності — який розмір виплат у 2025 році

18:23 Зеленський назвав втрати військових КНДР на Курщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Створює загрози для Європи — МЗС відреагувало на вояж Фіцо до РФ

17:45 На Закарпатті "інкасаторське" авто з ухилянтами врізалося у стовп

17:42 Є попередження про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:41 Одесит влаштував погром в аптеці — що стало причиною

17:35 Синоптики спрогнозували, які області завтра накриє негода

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо