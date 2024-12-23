Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE дізнаємося про угоду, яку Президент України Володимир Зеленський підготував разом з Британією. Також обговоримо звільнення послів України в Китаї, Литві, Японії, Словенії, Індонезії та Руанді.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру
- Україна знайшла спосіб боротьби з блекаутом, — The New York Times.
- Російські хакери зменшили кількість комбінованих атак на енергосектор, — голова Держспецзв’язку.
- Росіяни щодня намагаються форсувати Дніпро біля Херсона, щоб захопити новий плацдарм, — Сили оборони півдня.
- Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви.
- США закликають своїх громадян терміново виїхати з Білорусі.
- Трамп вимагатиме від НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, але продовжить підтримку України, — FT.
Гості сьогоднішнього ефіру
- Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб.
- Народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
- Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
- Дипломат Олександр Левченко.
- Військовий оглядач Давид Шарп.
- Адвокат, юрист Ростислав Кравець.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Йшлося про допомогу Україні, зокрема, про 100-річну угоду між країнами.
Також ми писали, що Велика Британія підготувала для України черговий пакет допомоги вартістю 286 мільйонів доларів. Це рішення спрямоване на підсилення ЗСУ у протистоянні російській агресії.