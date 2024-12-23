Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE дізнаємося про угоду, яку Президент України Володимир Зеленський підготував разом з Британією. Також обговоримо звільнення послів України в Китаї, Литві, Японії, Словенії, Індонезії та Руанді.

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Інші теми ефіру

Україна знайшла спосіб боротьби з блекаутом, — The New York Times.

Російські хакери зменшили кількість комбінованих атак на енергосектор, — голова Держспецзв’язку.

Росіяни щодня намагаються форсувати Дніпро біля Херсона, щоб захопити новий плацдарм, — Сили оборони півдня.

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви.

США закликають своїх громадян терміново виїхати з Білорусі.

Трамп вимагатиме від НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, але продовжить підтримку України, — FT.

Гості сьогоднішнього ефіру

Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб.

Народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Дипломат Олександр Левченко.

Військовий оглядач Давид Шарп.

Адвокат, юрист Ростислав Кравець.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Йшлося про допомогу Україні, зокрема, про 100-річну угоду між країнами.

Також ми писали, що Велика Британія підготувала для України черговий пакет допомоги вартістю 286 мільйонів доларів. Це рішення спрямоване на підсилення ЗСУ у протистоянні російській агресії.