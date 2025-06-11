Решение США по Украине и обмены пленными — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим решение США сократить военную помощь Украине в 2026 году. Также узнаем последние подробности обмена пленными с РФ.

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Гости эфира

первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский;

народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;

военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;

представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Напомним, Украина продолжает получать пакеты помощи от Соединенных Штатов Америки на нужды ВСУ, которые были согласованы ранее.

Также мы писали, что между Украиной и Россией 10 июня состоялся обмен военнопленными.