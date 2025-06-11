Рішення США щодо України та обміни полоненими — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо рішення США скоротити військову допомогу Україні у 2026 році. Також дізнаємося останні подробиці обміну полоненими з РФ.

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Гості ефіру

перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський;

народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;

військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

політологиня, кандидатка політичних наук Олеся Яхно;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

кандидатка політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій;

речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Нагадаємо, Україна продовжує отримувати пакети допомоги від Сполучених Штатів Америки на потреби ЗСУ, які були узгоджені раніше.

Також ми писали, що між Україною та Росією 10 червня відбувся обмін військовополоненими.