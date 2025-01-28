Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об обещании президента Франции Эмманюэля Макрона относительно передачи Украине истребителей Mirage 2000-5 до конца первого квартала 2025 года. Также узнаем о введении новых электронных направлений на ВВК.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира:
- Верховная Рада собирается установить уголовную ответственность для членов ТЦК и ВВК за нарушение порядка призыва — до 8 лет лишения свободы;
- Студенты будут отчислены за отказ проходить базовую военную подготовку, — Минобороны;
- В США приостановили программу для украинских беженцев.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат Украины Алексей Гончаренко;
- народный депутат Украины Юлия Яцык;
- член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;
- народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
- российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.
Напомним, 27 января Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Собеседники обсудили войну и гарантии безопасности.
Также мы писали, что в Украине запускают систему электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) для военнообязанных.