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Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

28 января 2025 г. 17:50

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17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

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14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

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13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

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13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

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10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

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10:30 ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

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08:00 НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

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14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

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17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

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14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

Text

13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

Text

13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

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10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

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10:30 ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

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08:00 НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

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14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об обещании президента Франции Эмманюэля Макрона относительно передачи Украине истребителей Mirage 2000-5 до конца первого квартала 2025 года. Также узнаем о введении новых электронных направлений на ВВК.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

  • Верховная Рада собирается установить уголовную ответственность для членов ТЦК и ВВК за нарушение порядка призыва — до 8 лет лишения свободы;
  • Студенты будут отчислены за отказ проходить базовую военную подготовку, — Минобороны;
  • В США приостановили программу для украинских беженцев.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины Алексей Гончаренко;
  • народный депутат Украины Юлия Яцык;
  • член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;
  • народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Напомним, 27 января Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Собеседники обсудили войну и гарантии безопасности.

Также мы писали, что в Украине запускают систему электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) для военнообязанных.

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18:30 Известный украинский спортсмен получил орден за подвиг на Курщине

18:15 Куклы времен СССР — за сколько украинцы продают старые игрушки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:12 В 3 ОШБр отреагировали на скандал вокруг организации "Центурия"

18:09 Муж погибшей блогера Анны Жук взят под стражу — что известно

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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