Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про обіцянку президента Франції Емманюеля Макрона щодо передачі Україні винищувачів Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року. Також дізнаємося про запровадження нових електронних направлень на ВЛК.

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Інші теми ефіру:

Верховна Рада збирається встановити кримінальну відповідальність для членів ТЦК і ВЛК за порушення порядку призову — до 8 років позбавлення волі;

Студенти будуть відраховані за відмову проходити базовий військовий вишкіл, — Міноборони;

У США призупинили програму для українських біженців.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України Олексій Гончаренко;

народний депутат України Юлія Яцик;

член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;

народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Нагадаємо, 27 січня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном. Співрозмовники обговорили війну та гарантії безпеки.

Також ми писали, що в Україні запускають систему електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних.