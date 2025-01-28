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Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

28 січня 2025 р. 17:50

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17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

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16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

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14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

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13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

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13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

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10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про обіцянку президента Франції Емманюеля Макрона щодо передачі Україні винищувачів Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року. Також дізнаємося про запровадження нових електронних направлень на ВЛК.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

  • Верховна Рада збирається встановити кримінальну відповідальність для членів ТЦК і ВЛК за порушення порядку призову — до 8 років позбавлення волі;
  • Студенти будуть відраховані за відмову проходити базовий військовий вишкіл, — Міноборони;
  • У США призупинили програму для українських біженців.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України Олексій Гончаренко; 
  • народний депутат України Юлія Яцик;
  • член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
  • народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
  • російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Нагадаємо, 27 січня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном. Співрозмовники обговорили війну та гарантії безпеки. 

Також ми писали, що в Україні запускають систему електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних.

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18:15 Ляльки часів СРСР — за скільки українці продають старі іграшки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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