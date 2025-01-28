Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про обіцянку президента Франції Емманюеля Макрона щодо передачі Україні винищувачів Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року. Також дізнаємося про запровадження нових електронних направлень на ВЛК.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру:
- Верховна Рада збирається встановити кримінальну відповідальність для членів ТЦК і ВЛК за порушення порядку призову — до 8 років позбавлення волі;
- Студенти будуть відраховані за відмову проходити базовий військовий вишкіл, — Міноборони;
- У США призупинили програму для українських біженців.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат України Олексій Гончаренко;
- народний депутат України Юлія Яцик;
- член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
- народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
- російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.
Нагадаємо, 27 січня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном. Співрозмовники обговорили війну та гарантії безпеки.
Також ми писали, що в Україні запускають систему електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних.