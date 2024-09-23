Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

В Украине каждый энергоблок атомных электростанций (АЭС) снабжен защитой третьего уровня. При их строительстве учитывали возможность авиаударов.

Об этом в понедельник, 23 августа, в эфире День.LIVE заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Как защищены АЭС

По словам Рябцева, строительство энергоблоков происходило еще в советское время с учетом рисков авиационных атак. Они имеют защиту третьего уровня.

"Поэтому в отношении ядерных энергоблоков здесь точно есть защита, также как защищена плотина гидроэлектростанций Днепровского и Днестровского каскадов", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что основные риски связаны с другими факторами, о которых уже доложено международным организациям, включая МАГАТЭ.

Напомним, недавно российский ударный беспилотник типа "Шахед" пролетел близко к Хмельницкой атомной электростанции.

Ранее мы писали о том, что Украина и МАГАТЭ договорились, что эксперты агентства будут следить за ситуацией на главных украинских подстанциях, включая атомные электростанции.