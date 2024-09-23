Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

В Україні кожен енергоблок атомних електростанцій (АЕС) забезпечений захистом третього рівня. Під час їхнього будівництва враховували можливість авіаударів.

Про це у понеділок, 23 серпня, в етері День.LIVE заявив експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Як захищені АЕС

За словами Рябцева, будівництво енергоблоків відбувалося ще за радянських часів з урахуванням ризиків авіаційних атак. Вони мають захист третього рівня.

"Тому стосовно ядерних енергоблоків тут точно є захист, так само як і гребель гідроелектростанцій Дніпровського та Дністровського каскадів", — сказав він.

Експер наголосив, що основні ризики пов'язані з іншими факторами, про які вже повідомлено міжнародним організаціям, включаючи МАГАТЕ.

Нагадаємо, нещодавно російський ударний безпілотник типу "Шахед" пролетів близько до Хмельницької атомної електростанції.

Раніше ми писали про те, що Україна та МАГАТЕ домовилися, що експерти агентства стежитимуть за ситуацією на головних українських підстанціях, включно з атомними електростанціями.