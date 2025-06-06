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РФ осуществила рекордный удар по Украине — эфир День.LIVE

РФ осуществила рекордный удар по Украине — эфир День.LIVE

6 июня 2025 г. 13:11

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Гостями эфира День.LIVE стали министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, военный эксперт Владислав Селезнев, кандидат политических наук Алексей Буряченко, представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко, кандидат политических наук Алексей Якубин и эксперт по международным отношениям Мирослава Гонгадзе. В частности, они обсудят массированный российский обстрел Украины в ночь на 6 июня.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют масштабы удара по России. Речь идет об аэродромах, нефтебазе и других объектах.

Среди других тем:

  • Три человека погибли, 49 раненых, но количество жертв после атаки России может возрасти, — Зеленский;
  • "Принуждение к миру": Кэллог снова отреагировал на операцию "Паутина", не упоминая об эскалации;
  • Россия хочет оккупировать Украину до Днепра и захватить Одессу, — Офис Зеленского;
  • Трамп сравнил войну Путина против Украины с дракой детей: "Дайте им побороться".

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине более 400 дронов и 40 ракет.

А бойцы ВСУ нанесли удары по российской военной инфраструктуре. Речь идет о стратегических аэродромах.

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13:02 Повреждение колеи на Киевщине — когда закончат ремонт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Украинцы могут получить финпомощь до 5 тыс. евро — детали

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13:09 В Раде ответили, планируется ли восстановление Каховской ГЭС

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08:00 Трамп сделал заявление по поводу ответа России — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Атака на Херсон и новости для украинцев в ЕС — эфир Вечер.LIVE

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13:04 Украина получит новую помощь от партнеров — эфир День.LIVE