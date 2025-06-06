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РФ здійснила рекордний удар по Україні — ефір День.LIVE

РФ здійснила рекордний удар по Україні — ефір День.LIVE

06 червня 2025 р. 13:11

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Гостями ефіру День.LIVE стали міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, військовий експерт Владислав Селезньов, кандидат політичних наук Олексій Буряченко, речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, кандидат політичних наук Олексій Якубін та експертка з міжнародних відносин Мирослава Гонгадзе. Зокрема, вони обговорять масований російський обстріл України у ніч проти 6 червня.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують масштаби удару по Росії. Йдеться про аеродроми, нафтобазу та інші обʼєкти.

Серед інших тем: 

  • Троє людей загинуло, 49 поранених, але кількість жертв після атаки Росії може зрости, — Зеленський;
  • "Примус до миру": Келлог знову відреагував на операцію "Павутина", не згадуючи про ескалацію;
  • Росія хоче окупувати Україну до Дніпра і захопити Одесу, — Офіс Зеленського;
  • Трамп порівняв війну Путіна проти України з бійкою дітей: "Дайте їм поборотися".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти запустили по Україні понад 400 дронів та 40 ракет.

А бійці ЗСУ завдали ударів по російській військовій інфраструктурі. Йдеться про стратегічні аеродроми.

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14:27 YouTube почне показувати рекламу навіть платним підписникам

14:22 Вплав до Румунії через Дунай — 8 мешканців Одещини затримано

14:15 Метро в Києві можуть відновити вже завтра — КМДА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:10 Українські медики пересадили серце пацієнту за новою технологією

13:58 Зросла кількість поранених в Тернополі — серед них є рятувальники

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