РФ готовит удар, корейцы на границе с Украиной — эфир Вечір.LIVE

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили о том, что РФ планирует бросить тысячи корейских военных на территорию Украины. Следовательно, Кремль намерен и в дальнейшем привлекать корейцев к войне против Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 16 апреля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

Народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

Полковник, военный эксперт Сергей Грабский;

Депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам местного самоуправления и внешних связей Динара Габибулаева;

Депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Алла Шлапак;

Представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;

Председатель Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве Кирилл Фесик;

Адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга Народа", член комиссии КГС по вопросам здравоохранения, семьи и социальной политики, министр здравоохранения (2019-2020 гг.) Зоряна Скалецкая;

Доктор философских наук, доцент кафедры теории культуры и философии науки философского факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Александр Филоненко;

Философ Сергей Дацюк.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины: в СНБО и ГУР сделали заявление;

Соглашение о недрах с США могут подписать уже на этой неделе, — Bloomberg;

В Украине каждый третий пенсионер получает пенсию 3 340 грн;

Верховная Рада приняла закон об упрощении списания военного имущества;

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных.

Напомним, что за последние 20 месяцев Северная Корея стала одним из главных источников вооружения для армии РФ — масштабы превышают 4 миллиона артиллерийских снарядов.

Кроме того, в конце марта этого года Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что Северная Корея, вероятно, дополнительно отправила в Россию не менее 3 000 военных.