РФ готує удар, корейці на кордоні з Україною — ефір Вечір.LIVE

У Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили про те, що РФ планує кинути тисячі корейських військових на територію України. Відтак, Кремль має намір й надалі залучати корейців до війни проти України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 16 квітня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

Народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітетк з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

Полковник, військовий експерт Сергій Грабський;

Депутатка Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність", член Комітету з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків Дінара Габібулаєва;

Депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак;

Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;

Голова Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві Кирило Фесик;

Адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

Депутатка Київської міської ради від партії "Слуга Народу", член комісії КМР з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики, міністерка охорони здоров'я (2019-2020 рр.) Зоряна Скалецька;

Доктор філософських наук, доцент кафедри теорії культури та філософії науки філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Олександр Філоненко;

Філософ Сергій Дацюк.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву;

Угоду про надра зі США можуть підписати вже цього тижня, — Bloomberg;

В Україні кожен третій пенсіонер отримує пенсію 3 340 грн;

Верховна Рада прийняла закон про спрощення списання військового майна;

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних.

Нагадаємо, що за останні 20 місяців Північна Корея стала одним із головних джерел озброєння для армії РФ — масштаби перевищують 4 мільйони артилерійських снарядів.

Крім того, наприкінці березня цього року Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомив, що Північна Корея, ймовірно, додатково відправила до Росії щонайменше 3 000 військових.