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РФ готує удар, корейці на кордоні з Україною — ефір Вечір.LIVE

РФ готує удар, корейці на кордоні з Україною — ефір Вечір.LIVE

16 квітня 2025 р. 17:50

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У Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили про те, що РФ планує кинути тисячі корейських військових на територію України. Відтак, Кремль має намір й надалі залучати корейців до війни проти України.  

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 16 квітня.

Гості ефіру Вечір.LIVE   

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть: 

  • Народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк; 
  • Народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітетк з питань економічного розвитку Богдан Кицак; 
  • Полковник, військовий експерт Сергій Грабський; 
  • Депутатка Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність", член Комітету з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків Дінара Габібулаєва; 
  • Депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак; 
  • Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв; 
  • Голова Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві Кирило Фесик; 
  • Адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко; 
  • Депутатка Київської міської ради від партії "Слуга Народу", член комісії КМР з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики, міністерка охорони здоров'я (2019-2020 рр.) Зоряна Скалецька; 
  • Доктор філософських наук, доцент кафедри теорії культури та філософії науки філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Олександр Філоненко; 
  • Філософ Сергій Дацюк.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE   

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми: 

  • Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву; 
  • Угоду про надра зі США можуть підписати вже цього тижня, — Bloomberg; 
  • В Україні кожен третій пенсіонер отримує пенсію 3 340 грн; 
  • Верховна Рада прийняла закон про спрощення списання військового майна; 
  • Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних.

Нагадаємо, що за останні 20 місяців Північна Корея стала одним із головних джерел озброєння для армії РФ — масштаби перевищують 4 мільйони артилерійських снарядів.

Крім того, наприкінці березня цього року Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомив, що Північна Корея, ймовірно, додатково відправила до Росії щонайменше 3 000 військових.

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17:48 Дуда прокоментував погрози Кремля у бік Польщі та країн Балтії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:40 РФ навмисно б'є по цивільних об'єктах Одеси та Херсону — МЗС

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