РФ готує удар, корейці на кордоні з Україною — ефір Вечір.LIVE

У Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили про те, що РФ планує кинути тисячі корейських військових на територію України. Відтак, Кремль має намір й надалі залучати корейців до війни проти України.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 16 квітня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- Народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітетк з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- Полковник, військовий експерт Сергій Грабський;
- Депутатка Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність", член Комітету з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків Дінара Габібулаєва;
- Депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак;
- Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;
- Голова Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві Кирило Фесик;
- Адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
- Депутатка Київської міської ради від партії "Слуга Народу", член комісії КМР з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики, міністерка охорони здоров'я (2019-2020 рр.) Зоряна Скалецька;
- Доктор філософських наук, доцент кафедри теорії культури та філософії науки філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Олександр Філоненко;
- Філософ Сергій Дацюк.
Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:
- Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву;
- Угоду про надра зі США можуть підписати вже цього тижня, — Bloomberg;
- В Україні кожен третій пенсіонер отримує пенсію 3 340 грн;
- Верховна Рада прийняла закон про спрощення списання військового майна;
- Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних.
Нагадаємо, що за останні 20 місяців Північна Корея стала одним із головних джерел озброєння для армії РФ — масштаби перевищують 4 мільйони артилерійських снарядів.
Крім того, наприкінці березня цього року Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомив, що Північна Корея, ймовірно, додатково відправила до Росії щонайменше 3 000 військових.