РФ атаковала медицинское учреждение в Харькове — эфир День.LIVE

Российские войска в пятницу, 25 июля, нанесли удар по Харькову. Попадание произошло по медицинскому учреждению города.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

менеджер по внедрению тренинговых систем Эдуард Бразас;

председатель Национальной ассоциации полиграфологов Украины, эксперт-полиграфолог Владимир Ведмидь;

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;

доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника" Василий Гулай;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Атака на Харьков: в Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения;

Зеленский рассказал о сдвигах относительно возможной встречи с Путиным;

Верховная Рада вскоре соберется на рассмотрение неотложного законопроекта об усилении полномочий НАБУ и САП.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, сколько новых систем ПВО вскоре получит Украина.

А Воздушные силы отметили, сколько целей РФ сбила противовоздушная оборона ночью над Украиной.