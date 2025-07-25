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РФ атаковала медицинское учреждение в Харькове — эфир День.LIVE

РФ атаковала медицинское учреждение в Харькове — эфир День.LIVE

25 июля 2025 г. 13:18

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08:00 Новый обмен пленными и переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

Российские войска в пятницу, 25 июля, нанесли удар по Харькову. Попадание произошло по медицинскому учреждению города.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • менеджер по внедрению тренинговых систем Эдуард Бразас;
  • председатель Национальной ассоциации полиграфологов Украины, эксперт-полиграфолог Владимир Ведмидь;
  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;
  • доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника" Василий Гулай;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Атака на Харьков: в Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения;
  • Зеленский рассказал о сдвигах относительно возможной встречи с Путиным;
  • Верховная Рада вскоре соберется на рассмотрение неотложного законопроекта об усилении полномочий НАБУ и САП.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, сколько новых систем ПВО вскоре получит Украина.

А Воздушные силы отметили, сколько целей РФ сбила противовоздушная оборона ночью над Украиной.

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14:21 Поврежденное медучреждение и раненые в Харькове — фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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