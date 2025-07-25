РФ атаковала медицинское учреждение в Харькове — эфир День.LIVE

Российские войска в пятницу, 25 июля, нанесли удар по Харькову. Попадание произошло по медицинскому учреждению города.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- менеджер по внедрению тренинговых систем Эдуард Бразас;
- председатель Национальной ассоциации полиграфологов Украины, эксперт-полиграфолог Владимир Ведмидь;
- исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;
- доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника" Василий Гулай;
- эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
- доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Атака на Харьков: в Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения;
- Зеленский рассказал о сдвигах относительно возможной встречи с Путиным;
- Верховная Рада вскоре соберется на рассмотрение неотложного законопроекта об усилении полномочий НАБУ и САП.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, сколько новых систем ПВО вскоре получит Украина.
А Воздушные силы отметили, сколько целей РФ сбила противовоздушная оборона ночью над Украиной.