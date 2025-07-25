РФ атакувала медичний заклад у Харкові — ефір День.LIVE

Російські війська у п'ятницю, 25 липня, завдали удару по Харкову. Влучання сталося по медичному закладу міста.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

менеджер з впровадження тренінгових систем Едуард Бразас;

голова Національної асоціації поліграфологів України, експерт-поліграфолог Володимир Ведмідь;

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег;

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка" Василь Гулай;

експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Атака на Харків: в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу;

Зеленський розповів про зрушення щодо можливої зустрічі з Путіним;

Верховна Рада невдовзі збереться на розгляд невідкладного законопроєкту про посилення повноважень НАБУ та САП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, скільки нових систем ППО невдовзі отримає Україна.

А Повітряні сили зазначили, скільки цілей РФ збила протиповітряна оборона вночі над Україною.