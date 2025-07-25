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РФ атакувала медичний заклад у Харкові — ефір День.LIVE

РФ атакувала медичний заклад у Харкові — ефір День.LIVE

25 липня 2025 р. 13:18

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08:00 Новий обмін полоненими та переговори у Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

Російські війська у п'ятницю, 25 липня, завдали удару по Харкову. Влучання сталося по медичному закладу міста.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • менеджер з впровадження тренінгових систем Едуард Бразас;
  • голова Національної асоціації поліграфологів України, експерт-поліграфолог Володимир Ведмідь;
  • виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег;
  • доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка" Василь Гулай;
  • експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Атака на Харків: в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу; 
  • Зеленський розповів про зрушення щодо можливої зустрічі з Путіним;
  • Верховна Рада невдовзі збереться на розгляд невідкладного законопроєкту про посилення повноважень НАБУ та САП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, скільки нових систем ППО невдовзі отримає Україна.

А Повітряні сили зазначили, скільки цілей РФ збила протиповітряна оборона вночі над Україною.

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13:01 СБУ затримала продавця дитячих візочків, який працював на РФ

13:00 Гроші від Агенції ООН — кому з українців гарантують підтримку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:58 Зеленський назвав кількість нових Patriot, які отримає Україна

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