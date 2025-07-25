РФ атакувала медичний заклад у Харкові — ефір День.LIVE

Російські війська у п'ятницю, 25 липня, завдали удару по Харкову. Влучання сталося по медичному закладу міста.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- менеджер з впровадження тренінгових систем Едуард Бразас;
- голова Національної асоціації поліграфологів України, експерт-поліграфолог Володимир Ведмідь;
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег;
- доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка" Василь Гулай;
- експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
- доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Атака на Харків: в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу;
- Зеленський розповів про зрушення щодо можливої зустрічі з Путіним;
- Верховна Рада невдовзі збереться на розгляд невідкладного законопроєкту про посилення повноважень НАБУ та САП.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, скільки нових систем ППО невдовзі отримає Україна.
А Повітряні сили зазначили, скільки цілей РФ збила протиповітряна оборона вночі над Україною.