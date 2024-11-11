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РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

11 ноября 2024 г. 10:12

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10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

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08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
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12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
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21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

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19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

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14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

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18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

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На Курском направлении враг активно штурмует украинские позиции уже трое суток подряд. Украинские военные не потеряли территорию, но ситуация напряженная.

Об этом сообщил военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 11 ноября.

Активные штурмы россиян на Курском направлении

По словам военного, российскую 810 бригаду морской пехоты усилили северокорейскими военными. Именно она сейчас пытается продвинуться вблизи Суджи. Ситуация на Курщине напряженная постоянно.

"Здесь всегда было горячо, здесь не было такого тихого периода времени, чтобы не было каких-то штурмовых действий. И мы, и враг активно работаем", — отметил Сазонов.

В последние три дня противник активно штурмует позиции украинских военных.

"Когда говорят, что Россия готовится к чему-то, и ни к чему не готовится, она штурмует третьи сутки, четвертые сутки, может, уже достаточно активно штурмует наши позиции, теряет технику, теряет личный состав. Мы защищаемся, работают наши дронщики, пилоты, работают наши HIMARS, работает наша артиллерия", — сообщил военный.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил военнослужащих, воюющих на Курском направлении.

По информации СМИ, Россия готовит масштабное наступление в Курской области. Привлечь к этому планируют северокорейские войска. Число солдат может составлять около 50 тысяч человек.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

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