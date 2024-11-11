РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

На Курському напрямку ворог активно штурмує українські позиції вже три доби поспіль. Українські військові не втратили території, але ситуація напружена.

Про це повідомив військовий ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 11 листопада.

Активні штурми росіян на Курському напрямку

За словами військового, російську 810 бригаду морської піхоти підсилили північнокорейськими військовими. Саме вона зараз намагається просунутись поблизу Суджі. Ситуація на Курщині напружена постійно.

"Тут завжди було гаряче, тут не було такого тихого періоду часу, щоб не було якихось штурмових дій. І ми, і ворог активно працюємо", — зазначив Сазонов.

Протягом останніх трьох діб противник активно штурмує позиції українських військових.

"Коли кажуть, що Росія готується до чогось, та ні до чого не готується, вона штурмує третю добу, четверту добу, може, вже досить активно штурмує наші позиції, втрачає техніку, втрачає особовий склад. Ми захищаємось, працюють наші дронщики, пілоти, працюють наші HIMARS, працює наша артилерія", — повідомив військовий.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військовослужбовців, які воюють на Курському напрямку.

За даними ЗМІ, Росія готує масштабний наступ у Курській області. Залучити до цього планують північнокорейські війська. Кількість солдатів може складати близько 50 тисяч осіб.