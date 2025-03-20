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Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2025 г. 8:00

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025
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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025
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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Они обсуждали, в частности, Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • младший сержант, 91-й отдельный противотанковый батальон, подразделение РУБпАК "Огненные Крылья", ТВО командира взвода разведки и корректировки Александр Козюра;
  • журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
  • белорусский оппозиционный политик, глава движения "За свободу" Игорь Губаревич;
  • политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
  • политолог Петр Олещук;
  • первый заместитель генерального прокурора (2014 г.), военно-политический эксперт, заслуженный юрист Николай Голомша;
  • Александр Антонюк политический консультант, военнослужащий ВСУ;
  • журналист, историк, ОО "Білорусь 2:0. Робимо Разом" Шимон Брима;
  • спикер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • Переговоры Зеленского и Трампа: о чем договорились;
  • Действительно ли Украина согласилась не атаковать российские НПЗ;
  • Что означает для войны в Украине срыв перемирия между Израилем и ХАМАСом.

Напомним, Зеленский сообщил, что после прекращения огня в Украину могут привлечь иностранных миротворцев.

Также украинский лидер подчеркнул, что ЗАЭС надо вернуть под контроль Украины для ее безопасной работы.

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09:07 "Три топора" бьют по врагам — артиллерия ГУР работает в Покровске

09:05 Серое удостоверение — как оформить и какие льготы предусматривает

08:52 В Энгельсе эвакуируют жителей из-за пожара после атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:50 Цены на электричество и газ в Украине — повысят ли в 2025 году

08:49 Россияне ударили по Сумщине КАБами — есть погибшая

08:36 Путин хочет обвинить Украину в нарушении перемирия, — ISW

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025
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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

Text

19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

Text

18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

Text

17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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