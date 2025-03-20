Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Они обсуждали, в частности, Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

младший сержант, 91-й отдельный противотанковый батальон, подразделение РУБпАК "Огненные Крылья", ТВО командира взвода разведки и корректировки Александр Козюра;

журналист, политический аналитик Александр Бригинец;

белорусский оппозиционный политик, глава движения "За свободу" Игорь Губаревич;

политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;

политолог Петр Олещук;

первый заместитель генерального прокурора (2014 г.), военно-политический эксперт, заслуженный юрист Николай Голомша;

Александр Антонюк политический консультант, военнослужащий ВСУ;

журналист, историк, ОО "Білорусь 2:0. Робимо Разом" Шимон Брима;

спикер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

Переговоры Зеленского и Трампа: о чем договорились;

Действительно ли Украина согласилась не атаковать российские НПЗ;

Что означает для войны в Украине срыв перемирия между Израилем и ХАМАСом.

Напомним, Зеленский сообщил, что после прекращения огня в Украину могут привлечь иностранных миротворцев.

Также украинский лидер подчеркнул, что ЗАЭС надо вернуть под контроль Украины для ее безопасной работы.