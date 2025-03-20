Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що розмовляв з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вони обговорювали, зокрема, Запорізьку атомну електростанцію.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

молодший сержант, 91-й окремий протитанковий батальйон, підрозділ РУБпАК "Вогняні Крила", ТВО командира взводу розвідки та корегування Олександр Козюра;

журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;

білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу" Ігор Губаревич;

політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;

політолог Петро Олещук;

перший заступник генерального прокурора (2014 р.), військово-політичний експерт, заслужений юрист Микола Голомша;

Олександр Антонюк політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ;

журналіст, історик, ГО "Білорусь 2:0. Робимо Разом" Шимон Бріма;

речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

Переговори Зеленського і Трампа: про що домовилися;

Чи справді Україна погодилася не атакувати російські НПЗ;

Що означає для війни в Україні зрив перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що після припинення вогню в Україну можуть залучити іноземних миротворців.

Також український лідер наголосив, що ЗАЕС треба повернути під контроль України для її безпечної роботи.