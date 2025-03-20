Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що розмовляв з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вони обговорювали, зокрема, Запорізьку атомну електростанцію.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- молодший сержант, 91-й окремий протитанковий батальйон, підрозділ РУБпАК "Вогняні Крила", ТВО командира взводу розвідки та корегування Олександр Козюра;
- журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
- білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу" Ігор Губаревич;
- політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
- політолог Петро Олещук;
- перший заступник генерального прокурора (2014 р.), військово-політичний експерт, заслужений юрист Микола Голомша;
- Олександр Антонюк політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ;
- журналіст, історик, ГО "Білорусь 2:0. Робимо Разом" Шимон Бріма;
- речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- Переговори Зеленського і Трампа: про що домовилися;
- Чи справді Україна погодилася не атакувати російські НПЗ;
- Що означає для війни в Україні зрив перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що після припинення вогню в Україну можуть залучити іноземних миротворців.
Також український лідер наголосив, що ЗАЕС треба повернути під контроль України для її безпечної роботи.