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Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025 р. 08:00

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
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21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

Text

19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

Text

18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

Text

17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
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21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що розмовляв з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вони обговорювали, зокрема, Запорізьку атомну електростанцію. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть: 

  • молодший сержант, 91-й окремий протитанковий батальйон, підрозділ РУБпАК "Вогняні Крила", ТВО командира взводу розвідки та корегування Олександр Козюра;
  • журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
  • білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу" Ігор Губаревич;
  • політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
  • політолог Петро Олещук;
  • перший заступник генерального прокурора (2014 р.), військово-політичний експерт, заслужений юрист Микола Голомша;
  • Олександр Антонюк політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ;
  • журналіст, історик, ГО "Білорусь 2:0. Робимо Разом" Шимон Бріма;
  • речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • Переговори Зеленського і Трампа: про що домовилися;
  • Чи справді Україна погодилася не атакувати російські НПЗ;
  • Що означає для війни в Україні зрив перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що після припинення вогню в Україну можуть залучити іноземних миротворців.

Також український лідер наголосив, що ЗАЕС треба повернути під контроль України для її безпечної роботи. 

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08:49 Росіяни вдарили по Сумщині КАБами — є загибла

08:36 Путін хоче звинуватити Україну у порушенні перемир'я, — ISW

08:30 Росіяни скинули на Куп'янськ 31 КАБ — уражена інфраструктура

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:29 Базова військова підготовка — хто повинен обов'язково пройти

08:28 Черги фіксуються лише на одному КПП — ситуація на кордоні вранці

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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