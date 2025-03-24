Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Между тем ряд СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп хочет установить дату, до которой между Украиной и Россией должно быть заключено перемирие.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 24 марта
Гости сегодняшнего эфира:
- Амбако "Кобра" Созиашвили, оператор БпЛА, старший солдат Отдельного батальона охраны и обслуживания ВСУ;
- Роман Кисленко, кандидат политических наук;
- Максим Краснов, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук;
- Константин Корсун, эксперт по кибербезопасности, автор курса "Личная киберзащита", экс-заместитель руководителя отдела борьбы с компьютерной преступностью при Департаменте контрразведки СБУ;
- Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление";
- Александр Бородин, спикер 3-й отдельной штурмовой бригады;
- Доктор Лукаш Адамский, вице-директор Центра Мерошевского; эксперт по вопросам внешней политики;
- Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник;
- Константин Криволап, авиационный эксперт.
Напомним, ранее собеседник в ОПУ сообщал, какие темы могут обсуждать в Эр-Рияде.
Впоследствии президент Украины прокомментировал переговоры в Эр-Рияде.