Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Между тем ряд СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп хочет установить дату, до которой между Украиной и Россией должно быть заключено перемирие.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 24 марта

Гости сегодняшнего эфира:

Амбако "Кобра" Созиашвили, оператор БпЛА, старший солдат Отдельного батальона охраны и обслуживания ВСУ;

Роман Кисленко, кандидат политических наук;

Максим Краснов, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук;

Константин Корсун, эксперт по кибербезопасности, автор курса "Личная киберзащита", экс-заместитель руководителя отдела борьбы с компьютерной преступностью при Департаменте контрразведки СБУ;

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление";

Александр Бородин, спикер 3-й отдельной штурмовой бригады;

Доктор Лукаш Адамский, вице-директор Центра Мерошевского; эксперт по вопросам внешней политики;

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник;

Константин Криволап, авиационный эксперт.

Напомним, ранее собеседник в ОПУ сообщал, какие темы могут обсуждать в Эр-Рияде.

Впоследствии президент Украины прокомментировал переговоры в Эр-Рияде.