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Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

24 марта 2025 г. 8:00

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09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

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08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
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17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

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16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

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13:11 Президент Чехии приехал в Киев — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2025
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23:59 Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

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21:45 Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

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17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

Text

08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
Text

17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

Text

16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

Text

13:11 Президент Чехии приехал в Киев — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2025
Text

23:59 Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

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21:45 Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

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17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Между тем ряд СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп хочет установить дату, до которой между Украиной и Россией должно быть заключено перемирие.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 24 марта

Гости сегодняшнего эфира:

  • Амбако "Кобра" Созиашвили, оператор БпЛА, старший солдат Отдельного батальона охраны и обслуживания ВСУ;
  • Роман Кисленко, кандидат политических наук;
  • Максим Краснов, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук;
  • Константин Корсун, эксперт по кибербезопасности, автор курса "Личная киберзащита", экс-заместитель руководителя отдела борьбы с компьютерной преступностью при Департаменте контрразведки СБУ;
  • Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление";
  • Александр Бородин, спикер 3-й отдельной штурмовой бригады;
  • Доктор Лукаш Адамский, вице-директор Центра Мерошевского; эксперт по вопросам внешней политики;
  • Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник;
  • Константин Криволап, авиационный эксперт.

Напомним, ранее собеседник в ОПУ сообщал, какие темы могут обсуждать в Эр-Рияде.

Впоследствии президент Украины прокомментировал переговоры в Эр-Рияде.

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12:45 Сделка об ископаемых — СМИ назвали, почему невозможно реализовать

12:27 Список критических объектов для США — нардеп сделал заявление

12:20 Землетрясение в Румынии — на Одесчине могли ощущать толчки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:20 Право членов семьи бойца на 15 млн грн — какие ждут трудности

12:20 Проблемные документы — за что украинцев могут наказать в 2025

12:18 Песков высказался о перемирии в Украине и подарках Путина

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17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

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13:11 Президент Чехии приехал в Киев — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2025
Text

23:59 Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

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21:45 Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

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