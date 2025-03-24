Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

В Ер-Ріярді минули переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії. Тим часом низка ЗМІ повідомила, що президент США Дональд Трамп хоче встановити дату до якої між Україною та Росією має бути укладене перемир'я.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 24 березня
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Амбако "Кобра" Созіашвілі, Оператор БПЛА, Старший солдат Окремого батальйону Охорони й Обслуговування ЗСУ;
- Роман Кисленко, кандидат політичних наук;
- Максим Краснов, лікар інфекціоніст, кандидат медичних наук;
- Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, автор курсу "Особистий кіберзахист" Ексзаступник керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при Департаменті контррозвідки СБУ;
- Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний супротив";
- Олександр Бородін, речник 3-ї окремої штурмової бригади;
- Доктор Лукаш Адамський, віцедиректор Центру Мєрошевського; експерт у питаннях зовнішньої політики;
- Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;
- Костянтин Криволап, авіаційний експерт.
Нагадаємо, раніше співрозмовник в ОПУ повідомляв теми щодо того, які теми можуть обговорювати у Ер-Ріярді.
Згодом Президент України прокоментував переговори в Ер-Ріярді.