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Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

24 березня 2025 р. 07:07

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07:07 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

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07:07 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

Text

16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

Text

13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

В Ер-Ріярді минули переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії. Тим часом низка ЗМІ повідомила, що президент США Дональд Трамп хоче встановити дату до якої між Україною та Росією має бути укладене перемир'я.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 24 березня

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Амбако "Кобра" Созіашвілі, Оператор БПЛА, Старший солдат Окремого батальйону Охорони й Обслуговування ЗСУ;
  • Роман Кисленко, кандидат політичних наук;
  • Максим Краснов, лікар інфекціоніст, кандидат медичних наук;
  • Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, автор курсу "Особистий кіберзахист" Ексзаступник керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при Департаменті контррозвідки СБУ;
  • Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний супротив";
  • Олександр Бородін, речник 3-ї окремої штурмової бригади;
  • Доктор Лукаш Адамський, віцедиректор Центру Мєрошевського; експерт у питаннях зовнішньої політики;
  • Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;
  • Костянтин Криволап, авіаційний експерт.

Нагадаємо, раніше співрозмовник в ОПУ повідомляв теми щодо того, які теми можуть обговорювати у Ер-Ріярді. 

Згодом Президент України прокоментував переговори в Ер-Ріярді

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07:01 Шахраї викрали 117 тис. грн з картки ПриватБанку — що вирішив суд

06:45 Лунін звернувся до українців після поразки від Бельгії

06:30 На хвилі популярності — яка агрокультура щодня додає в ціні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:25 Тепло, але з вітром та дощами — прогноз погоди на сьогодні

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