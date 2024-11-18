Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

В Сумах завершились аварийно-спасательные работы на месте попадания вечером 17 ноября. В настоящее время спасатели работают над восстановлением поврежденных многоэтажек.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Олег Стрелка в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 18 ноября.

Удар по Сумам 17 ноября

Вечером 17 ноября российские войска нанесли баллистический удар по городу Сумы. По данным представителя ГСЧС, в результате атаки были повреждены шесть многоэтажек, выбито более 2200 окон и горело четыре авто. Также известно об 11 погибших.

"Удар действительно был очень страшный и коварный, нанесенный именно по спальному району города Сумы. С самого утра здесь работают спасатели и в принципе они не уезжали с места", — сказал Стрелка.

Он добавил, что аварийно-спасательные работы были завершены еще ночью. Из поврежденных жилых домов спасатели совместно с правоохранителями эвакуировали 400 жителей, среди них немало детей.

"Вчера в 22:30 на месте попадания мы развернули мобильный пункт несокрушимости, чтобы все могли прийти согреться или перекусить. Сегодня утром сотрудники ГСЧС повторно обошли все помещения, чтобы убедиться, что мы никого не оставили в беде", — отметил представитель ГСЧС.

По его словам, сейчас продолжаются восстановительно-аварийные работы: "зашиваются" окна, демонтируются конструкции и оказывается психологическая помощь.

"Сейчас кипит работа над восстановительными мероприятиями. Все делается для того, чтобы как можно скорее восстановить поврежденные помещения, но работы очень много, я даже представления не имею, когда мы это все завершим", — подчеркнул Стрелка.

Напомним, что ночью 18 ноября в Сумах также раздавались взрывы. Через несколько минут до удара военные предупреждали о ракете.

Также мы писали о том, что утром 17 ноября нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Целью российских военных стала критическая инфраструктура.