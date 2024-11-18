Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

У Сумах завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ввечері 17 листопада. Наразі рятувальники працюють над відновленням пошкоджених багатоповерхівок.

Про це повідомив речник ДСНС Олег Стрілка в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 18 листопада.

Удар по Сумах 17 листопада

Ввечері 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по місту Суми. За даними речника ДСНС, внаслідок атаки було пошкоджено шість багатоповерхівок, вибито понад 2200 вікон та горіло чотири авто. Також відомо про 11 загиблих.

"Удар дійсно був дуже страшний і підступний, нанесений саме по спальному району міста Суми. Від самого ранку тут працюють рятувальники та й принципі вони не їхали з місця", — сказав Стрілка.

Він додав, що аварійно-рятувальні роботи були завершені ще вночі. З пошкоджених житлових будинків рятувальники спільно із правоохоронцями евакуювали 400 мешканців, серед них чимало дітей.

"Вчора о 22:30 на місці влучання ми розгорнули мобільний пункт незламності, аби всі могли прийти зігрітися чи перекусити. Також були спальні місця. Сьогодні вранці співробітники ДСНС повторно обійшли всі помешкання, щоб переконатися, що ми нікого не залишили в біді", — зазначив речник ДСНС.

За його словами, наразі тривають відновлювально-аварійні роботи: "зашиваються" вікна, демонтуються конструкції та надається психологічна допомога.

"Зараз кипить робота над відновлювальними заходами. Все робиться для того, аби якомога швидше відновити пошкоджені помешкання, але роботи дуже багато я навіть уявлення не маю, коли ми це все завершимо", — підкреслив Стрілка.

Нагадаємо, що вночі 18 листопада у Сумах також лунали вибухи. За декілька хвилин до удару військові попереджали про ракету.

Також ми писали про те, що вранці 17 листопада здійснили масований комбінований удар по Україні. Ціллю російських військових стала критична інфраструктура.